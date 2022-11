Maltempo, allerta meteo diramata da Nord a Sud: le regioni a rischio nubifragi nel weekend

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La “Novembrata” caratterizzata da alte temperature e bel tempo sembra fare spazio all’autunno con le forti piogge che si stanno abbattendo già da diverse ore su alcune zone del Centro Italia e i fenomeni temporaleschi attesi nel fine settimana su tutto il resto del Paese. La Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per 16 regioni, arancione per diversi settori della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia.

L’allerta meteo

Come spiegato sul sito del dipartimento, sulla Penisola è in arrivo “un sistema frontale di origine atlantica” che a partire dal pomeriggio-sera di oggi porterà maltempo prima sul Settentrione, per poi spostarsi domani verso il Centro e il Sud Italia.

La perturbazione provocherà precipitazioni sparse su tutto il Paese anche di carattere temporalesco, con forti raffiche di vento e un progressivo calo delle temperature.

In particolare già a partire da ieri sera le regioni interessate dalle forti piogge sono Piemonte e Liguria, in estensione a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Previsti inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte.

Allagamenti a Ostia e in Versilia

Il nubifragio che si è abbattuto ieri sul litorale romano ha provocato l’allagamento delle strade a Ostia. L’evento è durato circa un’ora, dalle 13.30 alle 14.30, ma sul Lido sono caduti oltre 56 mm di pioggia torrenziale.

I forti rovesci della serata tra il 3 e il 4 novembre hanno causato disagi anche in Toscana, nella zona della Versilia. In particolare a Bozzano, frazione del comune di Massarosa, in provincia di Lucca alcuni canali sono esondati e hanno causato il riversamento in strada di fango e detriti.

A causa del maltempo i collegamenti nel golfo di Napoli con Ischia e Procida sono stati interrotti, costringendo gli aliscafi a rimanere in porto.

Le previsioni

Secondo le previsioni meteorologiche, la perturbazione atlantica dovrebbe però compiere un veloce passaggio sull’Italia, abbandonando la Penisola già domenica per spostarsi verso il mare Egeo.

Al suo posto tornerà l’anticiclone che dovrebbe portare un miglioramento con ampie schiarite su tutto il Paese dopo l’instabilità che caratterizzerà questo fine settimana, per ultimo sulle regioni meridionali.