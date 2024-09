Maltempo a Montecatini Val di Cecina, nonna e nipote dispersi nell'alluvione in Toscana: il bimbo è scivolato

Non si fermano le ricerche dell’anziana e del nipote dispersi a Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, a causa del maltempo e dell’alluvione che martedì 24 settembre hanno dilaniato la Toscana. Del piccolo Noah Wagner, un neonato di 5 mesi e della nonna, Sabine Kingbauer, ancora non si hanno notizie. Secondo le notizie dei soccorritori, la donna e il piccolo sarebbero stati trasportati dalla piena del torrente Sterza mentre si trovavano in vacanza insieme alla famiglia.

Nonna e nipote dispersi in Toscana

Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 settembre la Toscana è stata sferzata dal maltempo. A Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, una famiglia proveniente da Monaco di Baviera è stata travolta dall’alluvione che ha colpito l’abitazione presso la quale si trovava in vacanza.

La casa si trovava in un podere a ridosso del torrente Sterza, che conseguentemente al nubifragio si è ingrossato fino a raggiungere il fabbricato. All’interno si trovavano Alexander Wagner, 33 anni, la moglie Mona Kingbauer, 37, insieme ai genitori di lei Peter Kingbauer e Sabine. Con la famiglia c’era anche il piccolo Noah, di appena 5 mesi.

Alle 21:30 l’acqua del torrente è penetrata all’interno dell’abitazione. A dare l’allarme è stata la stessa famiglia Wagner-Kingbauer, non senza difficoltà per il gap linguistico tra il tedesco e la lingua italiana.

I soccorritori hanno dovuto arrancare in quanto la zona si trova in un territorio impervio, al confine con Monteverdi Marittimo. A complicare le operazioni di salvataggio è stato lo stesso maltempo, che non ha mai mollato la presa. La famiglia è stata tratta in salvo, ma non si hanno notizie di nonna Sabine e del piccolo Noah.

Il bambino potrebbe essere scivolato

Secondo Corriere della sera, con l’esondazione dello Sterza, Sabine Kingbauer potrebbe aver tentato di salvare il piccolo Noah dalla forza delle acque, invano.

Lo riferisce il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma alla redazione del Corriere: "Dal racconto dei volontari il bimbo è scivolato dalle braccia della nonna. La donna è stata poi travolta dall’acqua nel tentativo di tenere il piccolo".

La famiglia aggrappata ai pilastri di un porticato

Nicola Ciannelli, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pisa, riferisce al Corriere della sera che la piena del torrente avrebbe "invaso la casa fino a 2,5 metri di altezza". Alexander Wagner, sua moglie Mona Kingbauer e il padre di quest’ultima, Peter, "si sono salvati aggrappandosi ai pilastri di un porticato".

Sabine Kingbauer avrebbe perso la presa mentre tentava di trarre in salvo il nipotino, ma entrambi – come già detto – sono stati travolti dalla corrente. Ora risultano dispersi. Sempre secondo Ciannelli, la corrente dello Sterza si sarebbe placata, ma lungo l’alveo restano "tronchi d’albero e altri residui di vegetazione" sotto i quali potrebbero trovarsi la donna e il bambino.

Le ricerche

Come riportato in apertura, le ricerche di Sabine Kingbauer e di Noah Wagner continuano. I soccorritori si stanno servendo di droni e di un elicottero che stanno monitorando il percorso dello Sterza fino al fiume Cecina.

In campo sono attive le squadre dei volontari di terra con gli ausiliari e le unità cinofile.

Il maltempo e l’alluvione in Toscana

Dopo il disastro iniziato la mattina di lunedì 23 nel Livornese e successivamente nel Pisano dalle 16 dello stesso giorno, esperti e testimoni ricordano che una tale calamità nel territorio non si registrava dal 1928.

Nel frattempo la Regione Toscana ha diramato una nuova allerta meteo gialla dalla mezzanotte di martedì 24 settembre, valida fino alle ore 13 di mercoledì 25 settembre. Sulla regione si prevedono temporali forti che interesseranno le zone centrali, le coste e il sud.