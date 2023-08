Maltempo a Casale Monferrato, forte vento fa saltare la luce e scoperchia i tetti: “Questo è un uragano”

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È Casale Monferrato il primo a essere colpito dall’ondata di maltempo in arrivo. Nella giornata di ieri le raffiche di vento hanno raggiunto 98,3 chilometri orari e in un’ora sono caduti 20,2 millimetri di pioggia. Secondo te testimonianze dei cittadini, invitati dal sindaco a segnalare i danni causati dal passaggio della tromba d’aria, ci sarebbero tetti di garage scoperchiati, allagamenti, tegole e lamiere pericolanti, mancanza di corrente in alcune zone della città.

Tromba d’aria

È durato una ventina di minuti, ma il nubifragio si è fatto sentire chiaramente. Dalle 15:30 del 26 agosto su Casale Monferrato è piovuta molta acqua e il vento ha soffiato a 100 chilometri orari. È stato proprio il forte vento a causare i danni maggiori.

Secondo alcuni abitanti del post il meteo non aveva segnalato simili condizioni e per questo sarebbero stati tutti presi alla sprovvista. Confrontando le dichiarazioni con il meteo previsto dalla giornata di ieri, quanto riportato dai cittadini è vero: non ci si aspettava un simile nubifragio.

@Daniele_V94 oggi alle 15:30 a casale monferrato.. e il meteo non dava neanche tanta pioggia: domani che è previsto temporale dobbiamo aspettarci una cosa simile? pic.twitter.com/Qs7ss60dt9 — the_leonard (@theleonard7) August 26, 2023

Danni riportati

Solo Casale Monferrato, senza contare le conseguenze riportate anche da altri località colpite (come la frana a Valtournenche in Valle d’Aosta causata dalle piogge), ha visto tetti scoperchiati, alberi sradicati e diverse attività commerciali distrutte. Un caso è quello dell’agriturismo a Coniolo, andato completamente distrutto.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, ma ancora di più le chiamate. Lì dove i vigili non riusciva ad arrivare, sono stati gli stessi cittadini a spostare tronchi e rami caduti in strada. A Ticineto, per esempio, il sindaco ha chiesto ai dipendenti comunali di spostare una grande pianta che ostruiva la circolazione.

Maltempo sul Nord Italia

Il maltempo si è abbattuto nuovamente sul Nord Italia, causando ingenti danni. Tra pioggia e vento descritto come una tromba d’aria o un uragano, a seconda delle sensibilità, nel Nord si contano decine di allarmi. Nel pomeriggio di ieri un tragico incidente è stato causato proprio dal maltempo, che ha fatto finire fuori strada un’auto a Romentino. Gravi i due passeggeri, uno di 35 e l’altro di 38.

Oltre a Casale Monferrato, forti temporali sono stati registrati a Novara, Biella e Vercelli. Fino a domani è scattata l’allerta gialla.