Malore per Sinner nel match contro Holger Rune agli Australian Open: cosa è successo e come sta, le sue parole

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open, il tennista altoatesino Jannik Sinner ha avvertito un malore mentre sfidava il danese Holger Rune. Le condizioni di Sinner hanno reso necessario l’intervento del medico, in seguito al quale il match è ripreso, con l’italiano che è riuscito a conquistare l’accesso ai quarti.

Sinner contro Hoger Rune agli Australian Open

Nella giornata di oggi – lunedì 20 gennaio 2025 – si è tenuto a Melbourne uno degli ottavi di finale degli Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam.

Il match ha visto scontrarsi il tennista altoatesino Jannik Sinner, attuale numero 1 al mondo, contro l’atleta danese Holger Rune, numero 12 della classifica ATP.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner nel corso degli ottavi di finale degli Australian Open contro Holger Rune: il tennista italiano ha vinto il march nonostante un malore

Nel corso del match però, giocatosi in un clima molto caldo (superiore ai 32 gradi), il tennista italiano ha avuto un problema di salute, che ha reso necessario il medical time out, con l’intervento dello staff sanitario ad accertarsi delle condizioni di Sinner.

Il malore di Sinner

Giunto a metà del terzo set (dopo aver vinto il primo 6-3 e perso il secondo 3-6), Sinner ha richiesto l’intervento del medico, visto che già dal set precedente non era apparso in gran forma: nei video dell’incontro è possibile difatti vedere il tennista italiano tremare incontrollabilmente, faticare a respirare e, a un certo punto, quasi sul punto di rimettere.

Dopo l’intervento del medico, Sinner è rimasto quasi un quarto d’ora negli spogliatoi, dov’è stato reidratato. Al suo ritorno in campo, il tennista è parso recuperato, e ha chiuso il match vincendo i set rimanenti.

Al termine dell’incontro, Sinner ha poi espresso la sua gratitudine: “Con il dottore ho fatto due chiacchiere, mi ha aiutato molto. Questo torneo si prende davvero cura dei giocatori. Anche il pubblico mi ha aiutato tantissimo, il 90% oggi è merito vostro” ha detto poi parlando direttamente agli spettatori presenti.

Le parole del tennista

Giunto in conferenza stampa, Sinner non ha però voluto chiarire i motivi del suo malessere: “Ho avuto un po’ di vertigini. In termini di infortuni, non ho nulla, solo qualche problema di salute. Erano condizioni difficili. Faceva caldo ieri e fa ancora caldo oggi”.

“È stata una partita difficile, ma sapevo che Holger aveva giocato tante partite lunghe – ha aggiunto Sinner, parlando poi del match – L’obiettivo era rimanere lì, servire bene e sfruttare la chance in risposta”.

“Sono stato fortunato – ha spiegato in numero 1 al mondo – perché i venti minuti fuori dal campo, per cercare di recuperare fisicamente, per mettere un po’ di acqua fredda sulla testa, sono stati molto utili. Sono stato molto, molto fortunato” ha poi concluso Sinner, che nei quarti dovrà sfidare il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur.