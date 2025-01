Malore per il fotoreporter Massimo Sestini dopo immersione nel lago di Lavarone: l’uomo in coma farmacologico

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Paura per il fotoreporter Massimo Sestini. L’uomo, 62 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Trento a causa di un malore accusato durante un’immersione nelle acque ghiacciate del lago di Lavarone, in provincia di Trento, ed è attualmente in coma farmacologico. Secondo un primo bollettino diffuso, dopo l’incidente i suoi polmoni sarebbero stati pieni di acqua.

Il fotoreporter Massimo Sestini in coma dopo un malore

Sestini stava partecipando a un raduno di istruttori subacquei sul lago di Lavarone.

Durante la sua immersione, si sarebbe verificato un problema con l’erogatore dell’aria delle bombole. Lo riporta il Corriere della Sera. Il fotografo sarebbe rimasto quindi sott’acqua, senza ossigeno, per un lasso di tempo non chiaro.

Fonte foto: ANSA Sestini con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante una rappresentanza del Dipartimento del Corpo dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a Roma

Successivamente è stato portato in superficie dall’istruttore, una guarda costiera professionista.

I soccorsi

Una volta risalito in superficie, Sestini è stato rianimato dai soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono infatti giunti i vigili del fuoco di Lavarone, insieme la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale di Trento, in elisoccorso.

Stando a un primo bollettino medico diffuso, i suoi polmoni sarebbero stati pieni di acqua. L’equipe medica ha quindi effettuato le manovre per liberarli.

Chi è Massimo Sestini

Massimo Sestini, nato nel 1963 a Prato, è un fotoreporter italiano di fama internazionale, noto per il suo stile unico e le immagini che hanno catturato eventi cruciali nella storia italiana.

Ha raccontato il costume e la società del nostro Paese a partire dal 1978, collaborando con diversi giornali tra cui anche il Corriere.

Tra i suoi primi scoop, risalenti agli anni Ottanta, figurano gli scatti a Licio Gelli mentre veniva portato in carcere a Ginevra (dopo essersi costituito in seguito alla fuga in Argentina).