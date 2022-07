Malore per Carlos Santana, crolla sul palco durante il concerto: portato via in barella, fan in lacrime

Panico in Michigan. Carlos Santana, leggenda della chitarra, è svenuto sul palco durante un concerto all’aperto vicino a Detroit, nel Michigan. Il 74enne, inizialmente seduto, è crollato ed è stato soccorso prima dalla band e poi dal personale medico. Caricato su una barella, è stato trasportato in ospedale, dove è rimasto sotto osservazione.

In un primo momento, gli organizzatori del concerto hanno annunciato che il resto dello spettacolo sarebbe stato cancellato, chiedendo di pregare per Santana a causa di “un grave problema medico“.

Tra i fan ha quindi serpeggiato lo sconforto e il panico, non sono mancate ovviamente le lacrime.

Poche ore dopo, però, il manager del musicista, Michael Vrionis, ha dichiarato alla CBS il motivo del malore, parlando di “disidratazione”

Vrionis ha poi aggiunto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo che il prossimo concerto a Burgettstown, in Pennsylvania, “sarà posticipato a data da destinarsi”.

E stato lo stesso Santana, sulla sua pagina Facebook, a spiegare di essere svenuto per aver “dimenticato di mangiare e bere acqua” e “così mi sono disidratato e sono svenuto. Grazie a tutti voi per le vostre preghiere“.

I’ve seen Carlos Santana live. But I couldn’t go to the concert last year New York because it was only for people who had the v and I haven’t had any. He has. Hope he’ll be OK. He’s had heart problems recently. pic.twitter.com/Fh8J5DKWEg

— Erin Elizabeth at Health Nut News (@ErinHNN) July 6, 2022