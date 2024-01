Malore in casa per Gigi Riva a Cagliari, ricoverato in ospedale: il 79enne potrebbe essere operato al cuore

Malore per Gigi Riva. Lunedì 22 gennaio l’ex calciatore ha avuto un problema di salute mentre era nella sua casa a Cagliari. Il 79enne è ricoverato nell’ospedale del capoluogo sardo e potrebbe essere operato al cuore.

Gigi Riva ricoverato in ospedale

Stando a quanto riferito da LaPresse, Gigi Riva è ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari dopo un malore avuto nelle scorse ore che ha reso necessario il ricovero.

L’ex calciatore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico al cuore, ma non c’è ancora l’ufficialità: al momento sarebbe ricoverato per accertamenti.

Fonte foto: ANSA Gigi Riva intorno negli anni Settanta, leggenda del Cagliari e della Nazionale italiana

Lo spavento dei familiari

Secondo Il Messaggero, Gigi Riva sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove sarebbe stato immediatamente stabilizzato.

Tanta la paura per i familiari, ma le condizioni dell’ex calciatore non desterebbero preoccupazione.

Chi è Gigi Riva

Gigi Riva è una leggenda del calcio italiano.

Stella della Nazionale, con cui ha vinto gli Europei nel 1968, ha legato la sua carriera al Cagliari, con qui ha vinto uno storico scudetto nel 1970.

Sempre nel 1970 ha sfiorato la vittoria del Mondiale, arrendendosi in finale al Brasile in Messico: in quella manifestazione si giocò la storica Italia-Germania 4–3, in cui trovò il gol.

Ancora oggi Rombo di tuono, questo il suo soprannome, è il miglior marcatore degli Azzurri con 35 gol in 42 partite.