Malore durante la cena con i figli: morto Alberto Lorenzin, presidente di una squadra di serie A femminile

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lutto nel mondo del calcio a 5 italiano: è morto a 51 anni Alberto Lorenzin, presidente della Kick Off, squadra di futsal femminile che attualmente milita in Serie A. Il perito asseveratore stava cenando assieme ai tre figli quando una forte crisi epilettica gli ha causato un fatale arresto cardiaco.

Il malore a cena di Alberto Lorenzin

Ha avuto un malore improvviso durante una cena con i suoi tre figli (Aurora, Andrea e Alida) il 51enne Alberto Lorenzin, perito asseveratore con uno studio a pochi passi dalla stazione ferroviaria di San Giorgio delle Pertiche (Padova), molto conosciuto nella zona.

L’uomo stava cenando in casa quando è stato colpito da una forte crisi epilettica che gli avrebbe causato un arresto cardiaco. Come riportato dal Messaggero, i figli avrebbero inutilmente cercato di rianimarlo dopo aver lanciato l’allarme.

Il post di cordoglio della Divisione calcio a 5 per la morte di Alberto Lorenzin, scomparso in seguito a un malore che lo ha colpito mentre era a cena con i figli

Sul posto sono in poco tempo giunti i medici del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza), che gli hanno praticato un massaggio cardiaco. L’umo però, che già un mese fa era stato ricoverato in seguito a un infarto, non si è risvegliato.

Il cordoglio per la morte del 51enne

Alberto Lorenzin era una persona molto conosciuta nella zona, non solo per il suo ruolo di perito asseveratore per il Collegio dei geometri, grazie al quale seguiva alcune delle più importanti aziende locali.

Il 51enne, che avrebbe compiuto gli anni il prossimo 10 settembre, era stato anche consigliere comunale (dal 2009 al 2014). Lavorava inoltre come volontario presso la parrocchia di San Giorgio delle Pertiche, ed era un volto molto noto anche nel calcio a 5 femminile nazionale, essendo presidente della Kick Off.

Tra i primi a esprimere cordoglio c’è stato il primo cittadino Daniele Canella: “La notizia della sua prematura scomparsa è un fulmine a ciel sereno per tutte le persone che lo hanno conosciuto. Sempre positivo e sul pezzo, Alberto era un grande professionista […] Mai banale, a volte si dava delle arie com’era nel suo stile e nel suo carattere, ma era sempre prodigo di consigli e soluzioni”.

I risultati nel futsal di Lorenzin

Alberto Lorenzin è stato presidente prima presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Lupe Calcio a 5 di San Martino di Lupari fino al 2016 (anno dello scioglimento), partecipando anche alla prima edizione del campionato di serie A Elite.

Successivamente, Lorenzin ha assunto la guida della Kick Off: “Sotto la sua presidenza – ricorda la Divisione calcio a cinque con un post – il club ha raggiunto la prima finale scudetto della sua storia (2018) e nel 2019 ha vinto la sua seconda Coppa Italia e la sua prima Supercoppa, e ha poi conquistato la medaglia d’argento all’European Women Futsal Tournament”.

“Il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini e tutto il Consiglio Direttivo – conclude poi il comunicato – porgono le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Kick Off”. Il funerale è in programma per il pomeriggio di martedì 27 agosto alle ore 16, nella chiesa di San Giorgio delle Pertiche.