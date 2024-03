Malinovskyi contro l'Atalanta e Miranchuk: polemica dell'ucraino per il post che celebra il gol con la Russia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il post con cui l’Atalanta ha celebrato sui social il gol messo a segno con la maglia della Russia contro la Serbia dal calciatore nerazzurro Aleksey Miranchuk ha scatenato la reazione polemica dell’ucraino Ruslan Malinovskyi, ex Atalanta ora al Genoa.

Il post dell’Atalanta sul gol di Miranchuk con la Russia

Il trequartista dell’Atalanta Aleksey Miranchuk ha segnato il 3-0 per la sua Russia, impegnata in amichevole con la Serbia, in una gara terminata poi 4-0 per la nazionale russa. Si è trattato del primo incontro della nazionale russa con una selezione europea dopo le sanzioni imposte da Fifa e Uefa per l’intervento armato di due anni fa in Ucraina.

A Mosca, dove si è disputato il match, il calciatore nerazzurro era entrato all’intervallo e, dopo 10 minuti, aveva siglato il suo settimo gol in nazionale. Come da prassi, l’Atalanta ha dedicato un post sui propri canali social per celebrare il gesto tecnico del suo tesserato. Tra i commenti al post (poi cancellato) è spuntato anche quello dell’ex Atalanta Ruslan Malinovskyi.

I calciatori della Russia festeggiano durante la partita amichevole contro la Serbia disputata giovedì 21 marzo 2024 alla VTB Arena di Mosca e terminata col risultato di 4 a 0 per la formazione russa.

Cosa ha scritto Malinovskyi contro Miranchuk

In un primo commento, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, Ruslan Malinovskyi ha scritto: “Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni“.

Poi il calciatore ex Atalanta, ora al Genoa, ha scritto: “Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?“. Il riferimento è alla gara di Champions League del 2019 vinta dall’Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk, decisiva per passare la fase a gironi.

L’abbraccio tra Malinovskyi e Miranchuk nel 2022

Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando i due giocavano insieme nell’Atalanta, l’abbraccio tra l’ucraino Ruslan Malinovskyi e il russo Aleksey Miranchuk aveva fatto il giro del mondo.

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ del giugno del 2022, Malinovskyi aveva detto a proposito di Miranchuk: “Lui capiva ancora di più, è vero, anche se non ha potuto forse esprimersi fino in fondo per le limitazioni di libertà di parola che ci sono in Russia. Ma tanta, tantissima gente è contro questa guerra”.