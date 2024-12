Malattia in Congo causa decine di morti, quali sono i sintomi dal mal di testa all'anemia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si fa strada in Congo una nuova misteriosa malattia. Secondo i funzionari della sanità locale, la malattia è ancora di origine sconosciuta. Questa è stata rilevata alla fine di ottobre nella provincia di Kwango, nella zona sud-occidentale della Repubblica Democratica del Congo. Il ministero della Salute pubblica ha dichiarato che al momento sono 376 le persone che presentano sintomi, mentre le morti legate alla malattia (registrate tra il 10 e il 25 novembre) sono circa 79. La misteriosa malattia sembra colpire soprattutto i giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Su di loro compaiono sintomi simili all’influenza: febbre, mal di testa, tosse e anemia. Sono stati attivati i sistemi di controllo e prevenzione delle malattie, e il ministero ha consigliato alla popolazione di evitare grandi assembramenti. Gli esperti si sono già espressi, tra cui Roberto Burioni e Matteo Bassetti.

Una malattia misteriosa dal Congo

Lo stesso ministero della Salute pubblica, dell’Igiene e della Sicurezza sociale del Congo definisce la nuova malattia come misteriosa e “di origine sconosciuta”. I medici hanno scoperto la malattia lo scorso mese e da allora sono state prese alcune iniziative per effettuare indagini approfondite e identificare la patologia.

Il ministero ha inoltre attuato una serie di misure per limitare la diffusione della malattia e aumentare l’attenzione sui sintomi riconoscibili.

Agenzie internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono coinvolte nell’indagine. Diversi team sono giunti nella Repubblica Democratica del Congo per raccogliere campioni dai pazienti e analizzarli in laboratorio.

Sintomi, casi e morti

Preoccupa la nuova malattia sconosciuta, soprattutto perché sembra attaccare i giovani tra i 15 e i 18 anni. Fino a questo momento sono state segnalate 376 persone con sintomi riconducibili alla malattia di origine sconosciuta e i decessi hanno raggiunto quota 146.

Solo tra il 10 e il 25 novembre la nuova malattia ha ucciso almeno 79 persone. La zona più colpita è quella in cui è stata rilevata la malattia, ovvero la provincia di Kwango, nella parte sud-occidentale del Congo.

La malattia si è presentata con sintomi simil-influenzali, tra cui:

febbre

mal di testa

tosse

anemia

Il commento degli esperti

In merito alla malattia scoperta in Congo, sono intervenuti due esperti italiani. Uno è Matteo Bassetti, infettivologo, che ha dichiarato “forse non c’è nulla di preoccupante”, ma ha anche ricordato come “l’ultima volta dal Congo è arrivata l’Ebola”.

Un’altra voce preoccupata è quella del virologo Roberto Burioni, che su X ha fatto riferimento a un sintomo strano, ovvero l’anemia. Nel suo commento online ha scritto che il quadro clinico presentato “non gli piace affatto”.

Ha poi aggiunto: “Per carità, nessun panico, ma attenzione. Nel mondo moderno i virus – come abbiamo visto – si spostano molto velocemente”.