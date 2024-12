Malattia del Congo, caso sospetto di una donna a Cosenza: era appena rientrata in Italia, quali sono i sintomi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un caso possibile della malattia del Congo in Italia, con analisi in corso su una donna da poche settimane rientrata proprio dal Paese africano a Cosenza, in Calabria. La persona al momento sotto controllo medico lavora in Congo, e una volta rientrata dall’Africa ha deciso di recarsi subito in ospedale nella città calabra, a causa di alcuni sintomi, tra i quali la febbre. La donna, dopo il ricovero, è stata dimessa e sta bene, e secondo i medici è “improbabile” che la malattia sia la stessa di quella presente il Congo. Ma il nosocomio ha comunque deciso di inviare gli esami effettuati all’Istituto superiore della sanità di Roma, per avere certezza della diagnosi.

Sospetti a Cosenza per un caso di malattia del Congo

Lo scorso 29 novembre era rientrata dal Congo, e dopo poco tempo ha iniziato ad avvertire alcuni malesseri e un po’ di febbre, e ha quindi deciso di recarsi in ospedale.

È la storia di una donna che vive a Cosenza e che (si sospetta) potrebbe essere il primo caso ufficiale in Italia di quella che ad oggi viene definita “malattia del Congo”.

Fonte foto: ANSA Una persona viene vaccinata per il vaiolo delle scimmie in Congo, Paese nel quale si sta affrontando una malattia non ancora diagnosticata, i cui sintomi sono stati avvertiti da una donna di Cosenza

Anche se al momento le probabilità che si tratti della stessa malattia sono poche, verranno nei prossimi giorni effettuate nuove analisi per avere la certezza di poter escludere la malattia del Congo come causa dei malanni della donna.

Le parole dei medici

La donna, come spiegato da Il Fatto Quotidiano, è stata dimessa il giorno dopo il ricovero, e le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Nonostante ciò, il nosocomio ha deciso di inviare gli esami effettuati sulla donna all’Istituto superiore della sanità di Roma, dove verranno fatto nuovi test così da arrivare a una diagnosi definitiva. Anche se, come detto dal responsabile dell’area Malattie infettive dell’Asl Toscana nord ovest, Startaco Sani, che si tratti di malattia del Congo è “altamente improbabile”.

“Il soggetto ha soggiornato in zone molto distanti dalla sede dove si sono verificati i focolai. Cercherei quindi di stare tranquilli” ha spiegato il dottor Sani.

I sintomi della malattia

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità sul proprio sito, il malanno non ancora diagnosticato definito “malattia del Congo” (dove si sono registrati i primi casi) sembra legato principalmente a problematiche come la grave malnutrizione-

Tra i suoi sintomi principali troviamo febbre, mal di testa, anemia, tosse, rinorrea (naso che cola) e dolori muscolari. Questa malattia, ad oggi, è considerata la causa della morte di circa una trentina di persone, tutte avvenute nella provincia di Kwango, in un’area rurale della Repubblica Democratica del Congo.