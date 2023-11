Malattia cronica e menopausa dopo il vaccino anti-Covid in gravidanza, fa causa: la storia di Ivana Mazzarella

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

“Ho iniziato a sentirmi male mezz’ora dopo la seconda dose. Ero ancora all’ospedale, al bar con una dottoressa mia amica. Ho avuto palpitazioni, parestesie ai piedi, crisi ipertensive e fortissimo calore”. Era il 24 luglio 2021 e Ivana Mazzarella, 46 anni, aveva appena fatto il vaccino anti-Covid perché il suo ginecologo le aveva detto che prendersi il virus in gravidanza è molto rischioso e lei stava provando ad avere un figlio.

Al medico vaccinatore Ivana ha mostrato il foglio del sierologico dei suoi anticorpi dove risultavano già alti, tanto che, a detta sua, il medico le ha anche fatto una battuta: “Nemmeno io con 2 dosi ho questi anticorpi”. L’Iter è comunque proseguito e Ivana ha fatto la vaccinazione.

Ora la sua storia è finita in Tribunale, seguita dall’avvocato Andrea Perillo, vicepresidente dell’associazione Danni Collaterali, del cui direttivo adesso fa parte anche Ivana, affetta ora, ha raccontato all’agenzia Dire “da una neuropatia delle piccole fibre, per cui convivo con bruciori perenni, e ho la pressione che può salire improvvisamente anche a 180 battiti a riposo. Prendo un farmaco per le due pericarditi che ho avuto, e sono entrata in menopausa due mesi dopo quel giorno”.

I dati legati agli effetti avversi del Vaccino: numeri trascurabili

Va ricordato che i dati del ministero della Salute parlano a oggi di oltre 145 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate, e gli eventi avversi “gravi” (in cui è inclusa la febbre alta) dal 2020 sono stati in tutto circa 25mila.

Nonostante i numeri assolutamente trascurabili, il Governo italiano ha comunque stanziato, attraverso il decreto “Sostegni ter”, dei fondi destinati al risarcimento di persone eventualmente danneggiate dal vaccino.

Risposta eccessiva al vaccino, il caso di Ivana

Oggi Ivana ha una vita limitata, di chi ha una malattia cronica.

“Convivo con malesseri invalidanti e improvvisi e giro con un kit del pronto soccorso”, racconta la donna, insegnante di motoria e sportiva. “Ho certezza che che sia stato il farmaco a provocarmi questo danno grave perché ho referti medici sulla correlazione”.

La partita per la verità si giocherà in Tribunale: “Noi abbiamo cause legali ormai in tutta Italia – spiega l’avvocato Perillo – circa un centinaio. Le Procure però sono molto restie, vanno avanti con richieste di archiviazioni e noi facciamo opposizione, andiamo davanti al gip e stiamo fissando le varie udienze”.

“Ho una Procura, però, che ha chiesto l’incidente probatorio. Voglio precisare comunque che un conto è l’indennizzo previsto dalla legge per un massimale di 70mila euro, diversa invece è la questione risarcitoria che passa per una causa come questa portata in Tribunale e ha a che vedere invece con la relazione medico-paziente e il consenso informato“.

Ivana, almeno secondo la deduzione della relazione medico legale di parte sul suo caso, ha avuto “una risposta eccessiva al vaccino. Avevo già un’immunità ben oltre la media – ha spiegato lei stessa – e non avrei dovuto fare la seconda dose. “.