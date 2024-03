Malattia carnivora causata da streptococco in Giappone, casi anche in Italia: i consigli di Matteo Bassetti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In Giappone è scattato l’allarme per la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS), anche conosciuta come “malattia carnivora” o del “batterio carnivoro” ma, come spiegato dall’infettivologo Matteo Bassetti, ci sono casi anche in Italia. I consigli dell’esperto.

Cosa ha detto Bassetti sulla “malattia carnivora”

Intervistato da ‘Rainews’, Matteo Bassetti ha spiegato: “È un’infezione da streptococco pyogenes, lo stesso che dà il mal di gola e la scarlattina nei bambini. In alcune situazioni particolari questo streptococco può dare una forma che è definita STSS, una forma di sindrome tossica da streptococco che può dare un quadro che si può rivelare mortale nel giro del 48 ore, con un attacco a vari organi. Questo è legato in particolare a una variante di streptococco, chiamata M1UK, che ha un’altissima trasmissibilità”.

Il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha poi aggiunto: “Lo streptococco pyogenes può dare forme altamente invasive, che possono colpire la pelle, il sangue, il cervello e i polmoni. Anche in Italia sono state descritte numerose forme di questo tipo, non è un problema solo del Giappone dove questa forma può arrivare al 30% di mortalità. Probabilmente è un problema di tutto il mondo. Anche in Italia abbiamo avuto numerosi casi e su questo credo che dobbiamo lavorare con i sistemi di sorveglianza per capire quante sono queste infezioni nel nostro Paese, quante hanno portato al decesso e cosa fare per cercare di evitare che tutto questo succeda”.

Fonte foto: ANSA

Matteo Bassetti è il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Malattia carnivora”: cosa sta succedendo in Giappone

Le autorità di Tokyo hanno reso noto che i casi di sindrome da shock tossico da streptococco (STSS), cioè la cosiddetta “malattia carnivora”, sono più che raddoppiati nel 2024 rispetto allo scorso anno, arrivando a 88 casi.

Le preoccupazioni per la diffusione della STSS hanno spinto la Corea del Nord a cancellare una partita di calcio contro il Giappone che avrebbe dovuto svolgersi a Pyongyang.

L’allarme di Matteo Bassetti sul morbillo in Italia

Matteo Bassetti si è pronunciato recentemente anche sul morbillo.

In un post pubblicato su Facebook nella giornata di lunedì 25 marzo, l’esperto ha scritto: “È importante che i medici pensino al ritorno di questa malattia infettiva, sono infatti già molti i casi di morbillo a Genova. Come avevo detto tra i primi in Italia, prepariamoci a un’epidemia di morbillo che presto colpirà l’Italia. Chi non si è vaccinato o non ha contratto l’infezione, è bene che si vaccini soprattutto se è bella fascia di età tra i 15 e i 40 anni”.