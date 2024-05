Maestre accusate di aver picchiato i bimbi di un asilo a Latina: insulti, schiaffi e punture con le matite

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Insulti, schiaffi, punture con le matite contro i bimbi: di questo sono accusate due maestre dell’asilo di Sermoneta, in provincia di Latina, a processo per rispondere di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione. Per le due donne, di 66 e 42 anni, è attesa la sentenza. Contro le imputate ci sarebbero la denuncia dei genitori dei bimbi che avrebbero subito le violenze ma anche i filmati registrati dalle autorità a seguito delle ripetute segnalazioni. I fatti risalgono al 2018.

Maestre accusate di maltrattamenti sui bimbi, verso la sentenza

Come riporta ‘Ansa’, martedì 28 maggio si è tenuta la penultima udienza nei confronti di A.T., 66 anni, e F.D., 42. Le due donne sono accusate rispettivamente di maltrattamenti sui minori e abuso dei mezzi di correzione.

Il pubblico ministero ha chiesto al giudice monocratico Simona Sergio una condanna a 3 anni per A.T. e a 3 mesi per F.D., richiesta condivisa anche dai 25 genitori che si sono costituiti parte civile.

Fonte foto: iStock Due maestre di Sermoneta (Latina) sono accusate di maltrattamenti nei confronti dei bimbi dell’asilo: insulti, schiaffi e punture con le matite. L’inchiesta è iniziata nel 2018

I genitori sono rappresentati dagli avvocati Maria Belli, Valentina Macor, Fabrizio Cappio e Carmela Massaro. Per il 25 giugno sono attesi gli interventi della difesa, dopo i quali il giudice si ritirerà in camera di consiglio per formulare la sentenza.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel 2018, quando alcuni genitori hanno segnalato alle autorità i possibili maltrattamenti che avrebbero avuto luogo all’interno dell’asilo di Sermoneta.

Gli schiaffi e gli insulti: i fatti del 2018

Nel 2018 alcuni genitori hanno riportato alle autorità i loro sospetti su quanto avveniva tra le le mura dell’asilo di Sermoneta. Le ripetute segnalazioni hanno portato i carabinieri dei Nas a installare delle videocamere nascoste all’interno della struttura.

In un mese e mezzo i dispositivi hanno immortalato insulti e percosse contro i bambini di età dai 3 ai 5 anni. Tra gli insulti, le telecamere avrebbero registrato quanto segue: “Fate schifo“, “Brutto scimmiotto peloso”, “Deficiente“, “Basta con questa risatina da imbecille”.

Poi le percosse, dalla semplice sculacciata allo schiaffo, dalle tirate d’orecchie alle tirate di capelli, oltre a urla, minacce e altri comportamenti vessatori.

Le punture con la matita

In un’altra occasione una delle due donne avrebbe punto uno dei bambini con una matita temperata, in questo modo – secondo gli inquirenti – avrebbe avvallato “atti di violenza fra compagni”.

Dopo aver punto uno dei bimbi con la matita, inoltre, la donna ne avrebbe colpito un altro con una cartellina. “Visto cosa succede quanto non ti fai i fatti tuoi”, avrebbe detto. Recentemente a Milano un’altra maestra è stata arrestata dopo essere stata immortalata mentre maltrattava i bambini che avrebbe dovuto educare.