Maestra fa arrestare i genitori di un suo alunno a Roma: seguita fino a casa e minacciata con un bastone

A Segni, vicino Roma, una maestra di scuola elementare ha fatto arrestare i genitori di un suo alunno, che l’avrebbero perseguitata aggredendola verbalmente e minacciandola, ritenendola responsabile dell’andamento scolastico del figlio ritenuto insoddisfacente. In un’occasione, la mamma dello studente avrebbe anche brandito un bastone.

L’arresto dei genitori dell’alunno vicino Roma

I carabinieri della stazione di Segni, vicino Roma, hanno eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari per un 44enne e una 48enne, accusati di atti persecutori in concorso nei confronti della maestra della scuola elementare frequentata dal figlio.

Tutto è nato dalla denuncia dell’insegnante che, lo scorso 20 dicembre, si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia contro i genitori di un suo alunno. La donna ha riferito di aver subito continue condotte persecutorie da parte dei due, che le avevano creato un forte stato d’ansia e di paura. In particolare, la maestra avrebbe subito minacce e aggressioni verbali e, in un caso la mamma avrebbe brandito anche un bastone.

La denuncia della maestra contro i genitori dell’alunno

Nella sua denuncia, come riportato dall’agenzia ANSA, la maestra ha raccontato che i genitori del suo alunno sarebbero stati soliti aggredirla verbalmente, in quanto ritenuta responsabile dell’andamento scolastico non soddisfacente del figlio.

A metà ottobre la madre dello studente, entrata nell’istituto scolastico, avrebbe prima richiesto un colloquio e poi iniziato a urlare contro di lei, chiedendole di non rimproverare più suo figlio. Lo stesso giorno, il marito l’avrebbe attesa fuori scuola e seguita fino alla sua abitazione, minacciandola in modo aggressivo.

Gli episodi sarebbero proseguiti fino al 19 dicembre, quando la madre dell’alunno avrebbe minacciato l’insegnante brandendo un bastone.

La maestra, per il timore di essere aggredita, ha iniziato a farsi accompagnare a casa dalle sue colleghe, a turno, e ultimamente non usciva mai sola.

Braccialetto elettronico per i genitori dell’alunno

I carabinieri della stazione di Segni, vicino Roma, hanno eseguito il provvedimento del gip che prevede l’applicazione del “braccialetto elettronico” nei confronti degli indagati, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con la maestra e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’insegnante, in particolar modo l’abitazione e la scuola.