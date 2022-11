Madrid, blitz di due attivisti contro quadri di Francisco de Goya: arrestati, lievi danni alle cornici

Due attivisti di Futuro Vegetal sono stati arrestati dopo aver incollato le loro mani alle cornici di due quadri di Francisco de Goya per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici. I dipinti de “las Majas” di Goya non sono stati danneggiati, mentre le cornici presentano lievi danni. È accaduto nel pomeriggio di sabato 5 novembre al Museo del Prado di Madrid.

Blitz degli attivisti al museo

Gli attivisti di Futuro Vegetal hanno scritto hanno scritto sul muro del museo il messaggio ‘+1,5º’ per “avvertire dell’aumento della temperatura globale che causerà un clima instabile e gravi conseguenze in tutto il pianeta”.

In un tweet, il Prado ha dichiarato: “Condanniamo la protesta avvenuta nel museo. Stiamo lavorando per tornare alla normalità il prima possibile. Rifiutiamo il mettere in pericolo il patrimonio culturale come mezzo di protesta”.

I motivi della protesta

Il gruppo di attivisti per il clima di Extinction Rebellion ha pubblicato un video online che mostra i due attivisti con una mano incollata su un dipinto prima che i funzionari della sicurezza del museo arrivino sul posto.

Il movimento ha detto che le due opere in questione erano The Naked Maja e The Clothed Maja.

È l’ultima di una serie di proteste simili da parte di attivisti per il clima che prendono di mira opere d’arte famose nelle città europee.

Dos jóvenes se pegan a los marcos de “Las Majas” de Goya en el Museo del Prado y hacen una pintada para protestar contra el calentamiento global pic.twitter.com/bq1MXIkVX3 — Jesús Cintora (@JesusCintora) November 5, 2022

Gli obiettivi del movimento

Gli attivisti per il clima di Last Generation hanno definito la loro protesta “un grido disperato e scientificamente fondato che non può essere inteso come mero vandalismo”.

Hanno avvertito che la protesta sarebbe continuata fino a quando non sarà prestata maggiore attenzione ai cambiamenti climatici.

Hanno preso di mira capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci al Louvre di Parigi o La ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer al museo Mauritshuis dell’Aia.

In ottobre, il gruppo Just Stop Oil ha lanciato la zuppa di pomodoro sui girasoli di Van Gogh alla National Gallery di Londra.