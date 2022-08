Madre ubriaca lascia la figlia di 10 anni in spiaggia e fa sesso in strada con un uomo: denunciata

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha abbandonato la figlia di 10 anni su una spiaggia del lago di Como per appartarsi con un uomo. Una donna di origine russa, residente a Segrate, è stata denunciata per abbandono di minori, atti osceni in luogo pubblico, ubriachezza molesta e altri reati. La bambina soccorsa in lacrime dai bagnanti è stata affidata dal tribunale dei minori alla vicina di casa ucraina. Lo riporta il Messaggero.

La vicenda

L’episodio è avvenuto domenica scorsa quando, intorno alle 19, i gestori del lido “Giulietta al lago” hanno trovato la bambina di 10 anni da sola e in lacrime tra gli ombrelloni. La madre era stata notata in stato di ebrezza già dal primo pomeriggio così i titolari della struttura hanno avvertito le forze dell’ordine.

La polizia ha rintracciato la donna poco lontano sulla spiaggia, a un centinaio di metri di distanza dal luogo dove aveva lasciato la figlia: era seminuda e ubriaca.

La denuncia

La madre è stata quindi accompagnata in questura dagli agenti, dove si è rifiutata di dare le proprie generalità. Ma è stata la figlia stessa a dare i suoi dati anagrafici alla polizia.

La donna è stata denunciata per diversi reati: abbandono di minori, atti osceni in luogo pubblico, al rifiuto di fornire le generalità, ubriachezza molesta e per essere senza documenti.

Il tribunale dei minori è intervenuto in tempi rapidi per affidare la figlia di 10 anni alla vicina di casa di origini ucraine che si sarebbe già presa cura in passato della bambina.