Madre lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto per andare a sciare in Trentino: denunciata turista 40enne

Una madre 40enne è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Cestello Tesino, in Trentino, dopo aver abbandonato il figlio in auto per andare a sciare. La donna, originaria della Repubblica Ceca, aveva chiuso in auto il bimbo di 4 anni che piangeva disperatamente perché non aveva voglia di sciare.

L’episodio è accaduto al passo Brocon nel comune di Castello Tesino, in provincia di Trento, dove una donna si era recata insieme alla famiglia per sciare. Ma quando tutto era programmato alla perfezione ed era arrivata all’impianto, a “guastarle” i piani è stato il figlio di 4 anni.

Il bambino, che piangeva disperatamente perché non voleva sciare, è stato quindi lasciato in macchina mentre la 40enne si è recata presso l’impianto di risalita per sciare.

Il piccolo è stato chiuso in macchina per diverse ore, fin quando a notarlo non è stato un dipendente di un impianto di risalita della zona che ha allertato i carabinieri.

Dopo aver tentato più volte di aprire la portiera dell’auto, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre attraverso varie chiamate senza risposta, messaggi diffusi con gli altoparlanti dell’impianto di risalita e ricerca visiva in tutti i tornelli del comprensorio.

Mentre il bimbo si era tranquillizzato e le forze dell’ordine hanno appurato che stesse bene, anziché forzare lo sportello è partita la caccia alla mamma che poi è stata rintracciata poco dopo.

La donna si è giustificata dicendo di aver lasciato il bambino da solo in macchina perché non voleva sciare e di aver affidato il compito di sorvegliare sul piccolo al fratello di 13 anni.

Il bimbo di 4 anni è però rimasto da solo da un momento all’altro, perché anche il 13enne ha deciso di “abbandonarlo” per andare a sciare.

La 40enne ora rischia grosso, perché a suo carico è stata sporta denuncia da parte dei carabinieri della stazione di Cestello Tesino.

Alla donna è contestato l’abbandono di minore.