Madre e figlio adottivo 22enne si sposano: i servizi sociali intervengono con l'accusa di incesto

Una storia d’amore o forse sarebbe meglio dire di incesto, quella tra Aisylu Mingalim e suo figlio adottivo. I due si sono recentemente sposati, ma ai servizi sociali il gesto non è passato inosservato. Dopo il matrimonio sono intervenuti e hanno tolto alla donna gli altri bambini adottati.

Matrimonio tra madre e figlio (adottivo)

Una donna russa di 53 anni ha spostato il figlio adottivo di 22. Secondo quanto ammesso dalla coppia, il legame materno è diventato un rapporto amoroso. Aisylu Mingalim e Daniel Chizhevskij, figlio adottivo della donna, sono quindi ufficialmente sposati.

Un gesto che non è passato inosservato né ai media né tanto meno ai servizi sociali. Eppure per la donna non sembrano esserci problemi. Su un giornale locale ha spiegato che la loro relazione è perfetta e che “non possiamo vivere l’uno senza l’altro. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda”.

Fonte foto: ANSA

La storia precedente le nozze

Sulla vita dei due non si sa molto oltre quello che la stessa Aisylu Mingalim ha raccontato. Secondo la ricostruzione della famiglia Mingalim, il figlio Daniel è stato adottato dalla donna quando aveva 14 anni. Prima di avere una casa, il giovane viveva nell’orfanotrofio di Kazan, in Russia, dove la donna faceva volontariato come maestra di canto.

La donna nel tempo ha adottato altri bambini e aveva già un figlio da un precedente matrimonio. Su questi sono intervenuti i servizi sociali, anche se Aisylu ha iniziato una battaglia legale per riottenerne l’affido.

L’intervento dei servizi sociali

Anche se la coppia si dice felice, la condizione dei due è considerata illegale in Russia. Infatti la relazione tra Aisylu Mingalim, 53 anni e il figlio adottivo di 22 anni Daniel Chizhevskij è stata accusata di essere incesto.

I servizi sociali sono quindi intervenuti per togliere la custodia alla donna. Questa aveva 5 altri figli oltre Daniel, tutti adottavi: 4 femmine e un maschio. La coppia vuole riottenere l’affido dei bambini, il loro progetto infatti è costruire una famiglia vera e lasciare la città di Tatarstan per trasferirsi a Mosca.