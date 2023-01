Madre e figlia trovate morte a Roma. Il giallo di San Basilio: sarebbero morte per cause naturali

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Giallo a Roma, dove madre e figlia sono state trovate morte all’interno del loro appartamento. Al momento non è stato aperto un fascicolo di indagine e si attende il responso dell’autopsia.

Dramma nel quartiere San Basilio

Le donne sono state trovate prive di vita nel loro appartamento di via Fabriano 31 nel quartiere San Basilio, nella periferia nord-est della Capitale. La zona ospita un comprensorio di case popolari.

I corpi sono stati scoperti perché alcuni vicini, sentendo rumori sospetti in casa, hanno allertato la polizia nella notte tra il 2 e il 3 gennaio.

Una volta giunti sul posto gli agenti hanno forzato la porta e hanno trovato per primo il corpo della madre, poi quello della figlia.

I poliziotti non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle donne che risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Le vittime, come riporta ‘Il Mattino’, sono Carmela Aquilini (90 anni) e sua figlia Augusta Grimandi (60 anni).

Forse morte per cause naturali

Secondo i primi riscontri degli investigatori le donne sarebbero morte per cause naturali.

Dai primi esami sembra che la prima a spirare sarebbe stata la madre. Secondo l’ipotesi la figlia, nel rendersi conto dell’accaduto, si sarebbe spaventata e sarebbe morta per un arresto cardiaco.

Alcune fonti giornalistiche riportano che la figlia potrebbe essersi suicidata alla vista della madre morta dal momento che accanto al suo corpo sarebbero stati trovati dei farmaci. L’ipotesi del suicidio, tuttavia, non trova al momento alcuna conferma e i farmaci trovati sul luogo della tragedia potrebbero essere semplicemente quelli normalmente assunti dall’anziana madre.

Disposta l’autopsia sulle salme

Ad ogni modo, gli investigatori non hanno aperto un fascicolo di indagine ma hanno disposto l’autopsia sulle salme per accertare con precisione le cause dei decessi.

Terminato il lavoro del medico legale, le salme saranno restituite alla famiglia per le esequie e la sepoltura.