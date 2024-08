Madre e figlia morte sul letto di casa a Messina: disposta l'autopsia per capire le cause del doppio decesso

Sarà necessaria un’autopsia per chiarire le cause e determinare il momento esatto del decesso delle due donne, madre e figlia, rispettivamente di 89 e 62 anni, trovate morte nella serata del 13 agosto nella loro abitazione a Messina. I corpi, già in stato avanzato di decomposizione, sono stati rinvenuti nella camera da letto dell’appartamento situato in un complesso residenziale all’Annunziata, nella zona nord della città.

Madre e figlia morte a Messina

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per il fatto che non vedevano le due donne da diversi giorni e disturbati dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione.

I residenti del complesso hanno quindi avvisato l’amministratore, che ha prontamente contattato i soccorsi.

I corpi delle due donne sono stati trovati in un appartamento, all’Annunziata, nella zona nord di Messina

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che, una volta entrati nell’appartamento, hanno confermato i sospetti: le due donne erano decedute da alcuni giorni.

In serata sono arrivati anche gli agenti della Scientifica e il medico legale per effettuare i rilievi necessari, un’operazione che si è protratta fino a tarda notte.

Nessuna lettera d’addio né tracce di farmaci

I corpi delle due donne giacevano sul letto, in una scena che suggerisce una morte silenziosa e solitaria.

Non sono state trovate lettere di addio né tracce di farmaci che possano far pensare a un doppio suicidio.

L’appartamento era chiuso dall’interno e non presentava segni di scasso, alimentando ulteriormente il mistero attorno a questa tragica vicenda.

Disposta l’autopsia

Per far luce su quanto accaduto, la magistratura ha disposto l’autopsia. La prima ipotesi degli inquirenti è che una delle due donne sia morta per cause naturali e che l’altra, sopraffatta dal dolore, si sia lasciata andare fino a morire anche lei.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la figlia solo pochi giorni prima, ma i dettagli esatti di questa drammatica storia restano ancora avvolti nel mistero.

Il 10 agosto un’altra tragedia ha colpito Messina: una coppia è morta in un incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche le figlie.