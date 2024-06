Madre di Emanuela Folliero derubata a Milano, la conduttrice: "Non c'è sicurezza, integrazione? A casa loro"

La madre della nota conduttrice Emanuela Folliero è stata derubata in pieno giorno a Milano. A denunciare il fatto è la stessa showgirl in un video-sfogo postato sui suoi canali social, nel quale non nasconde una certa animosità nei confronti delle responsabili del furto e condanna una certa assenza di sicurezza in Italia.

“Sono con mia mamma e mia zia, di 93 e 96 anni, e hanno rubato la borsa per strada, queste str… maledette“. Emanuela Folliero in quadre la madre e la zia sfinite, intente a sedersi su una panchina e con il viso provato dallo choc e dalla disperazione. “Ma dove viviamo qua?”, si domanda la conduttrice. “Adesso mia madre si sente anche male“.

Poco dopo, la showgirl e l’anziana congiunta siedono insieme ad un tavolo. Emanuela Folliero continua a documentare, riprendendo l’espressione abbattuta della madre che dice: “Eh, non sto tanto bene”. Poi dice: “Queste, se le incontro, le meno. Me ne assumo la responsabilità”. Infine, una riflessione sull’integrazione: “Ma che cosa si devono integrare queste qua? Devono tornare a casa loro“.

La notizia è rimbalzata sulle principali testate e ha scatenato i commenti sui social, con ripetuti appelli al sindaco Giuseppe Sala da parte degli utenti.