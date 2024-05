Madre costringe figlio di 3 anni a dire addio al padre da cui stava divorziando e lo uccide a colpi di pistola

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia familiare a San Antonio, in Texas (Usa). Savannah Kriger, madre 32enne in fase di divorzio, ha costretto il figlio Kaiden di 3 anni a salutare il padre di fronte a una telecamera, poi lo ha assassinato, infine si è suicidata.

San Antonio, Texas: madre uccide figlio e poi si toglie la vita

La tragica vicenda risale allo scorso 18 marzo, ma i dettagli della storia sono stati resi noti dalle autorità americane solamente nelle scorse ore.

Come riferisce l’Independent, lo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, ha spiegato che quando gli agenti delle forze dell’ordine sono giunti a casa della 32enne hanno trovato i suoi abiti da sposa stesi sul letto e fori di proiettile nelle sue foto nuziali.

La ricostruzione della tragedia

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini sull’omicidio-suicidio, Savannah Kriger, dopo aver lasciato il posto di lavoro intorno alle 13:00 del 18 marzo, si è recata nella dimora del marito nel sud-est di San Antonio mentre lui non era presente.

A quel punto è entrata nell’abitazione ed ha rovinato abiti, mobili e oggetti vari all’interno della casa. Dopodiché è rientrata nella propria dimora.

Poco prima delle 15:00 è andata a prendere il figlio all’asilo ed ha chiamato tramite FaceTime il marito consegnandogli un messaggio agghiacciante: “Non hai nulla per cui tornare a casa ora. Non hai davvero nulla… e non avrai più nulla a fine giornata”.

Secondo gli investigatori, la donna si è poi recata con il figlio al Tom Slick Park di San Antonio. Qui ha registrato un video. Mentre si trovava sopra un canale di scolo, come rivelato dalle autorità, ha costretto il bimbo “a dire addio al papà di fronte alla telecamera dello smartphone”.

Il ritrovamento dei cadaveri

La polizia ha trovato i cadaveri di mamma e figlio 19 ore dopo i decessi. I corpi senza vita si trovavano distesi nel canale di scolo. Entrambe le salme presentavano ferite da arma da fuoco.

La coppia stava divorziando: proprio nel giorno del dramma era stata fissata un’udienza per la custodia del figlio.