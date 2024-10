Madre condannata a 10 anni a Roma, acqua bollente sui figli picchiati e denutriti: "Come i bimbi di Auschwitz"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

È stata condannata a dieci anni di carcere la madre di Roma, accusata di sevizie ai danni dei figli. Gli atti giudiziari, che si riferiscono al periodo che va da maggio 2022 a maggio 2023, parlano di malnutrizione, lesioni, ustioni ed edemi. E adesso il Tribunale di Roma conferma il carcere per la donna, una 25enne di origini croate.

Roma, madre seviziava i figli: condannata

L’accusa nei confronti della madre è quella di aver seviziato, picchiato e ridotto alla fame i figli, due bambini di 4 e 6 anni.

Secondo le indagini, i maltrattamenti si sarebbero protratti per un lungo periodo. Il Tribunale di Roma ha addirittura paragonato la situazione dei piccoli a quella dei bambini di Auschwitz.

Fonte foto: iStock

I piccoli subivano violenze di ogni tipo e sono stati ritrovati in stato di grave malnutrizione dalla Polizia

Nel momento in cui sono stati soccorsi, infatti, i due figli della donna presentavano diversi segni di violenza. Venivano picchiati non solo con calci e pugni, ma anche con strumenti quali bastoni e cavi.

Inoltre, le indagini hanno rivelato che la madre ustionava i piccoli con sigarette e con acqua bollente.

Evidenti, inoltre, i segni della malnutrizione: al momento dell’intervento da parte delle Forze dell’Ordine, i due bambini faticavano addirittura a muoversi.

Il racconto della donna non è attendibile

Secondo la ricostruzione fornita da La Repubblica, interrogata in aula presso il tribunale di Roma, la donna avrebbe anche provato a difendersi dalle accuse.

Stando alle parole della madre pronunciate in sua difesa, il compagno (una terza persona, che non è il padre dei due piccoli) la teneva segregata in casa.

Interrogata sullo stato di malnutrizione che stava per togliere la vita ai suoi bambini, la donna si sarebbe poi giustificata affermando che il compagno le impediva l’accesso alla cucina.

Tuttavia, la sua ricostruzione dei fatti non è stata considerata attendibile. Alcune testimonianze dei bambini hanno fugato ogni dubbio: avrebbero raccontato al magistrato che la madre, a differenza loro, mangiava regolarmente.

Il salvataggio dei due minori

Le indagini nei confronti della madre dei piccoli sono scattate grazie all’intervento della Polizia.

Sono stati infatti i poliziotti a notare i due bambini mentre vagavano per la strada. I fratellini non riuscivano quasi a muoversi e versavano in uno stato di eccessiva magrezza.

Entrambi sono attualmente ospitati presso una comunità.

Al momento, si cerca il compagno della donna condannata, di cui sembra non essere rimasta alcuna traccia.