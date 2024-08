Madonna a Pompei per il suo compleanno, visita privata in notturna e maxi donazione al parco: fan delusi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Madonna festeggia 66 anni con una visita privata e tanto di brindisi a Pompei. Per il suo compleanno la popstar internazionale ha scelto la città seppellita circa duemila anni fa dalla lava del Vesuvio, ma più di un semplice tour nel parco archeologico si sarebbe trattata di una festicciola esclusiva con musica e rinfresco, che dalla mattina ha impedito l’ingresso al sito del Teatro Grande ai visitatori per i preparativi. Per farsi perdonare l’artista ha donato 250mila euro a sostegno del progetto “Sogno di volare”, creato per coinvolgere i giovani della comunità locale nelle attività del sito Unesco.

La visita di Madonna a Pompei

La regina del pop è sbarcata dal suo yatch al porticciolo turistico di Marina di Stabia per arrivare a Pompei intorno alle 22.30 di venerdì 16 agosto, quasi due ore dopo l’orario previsto. Raggiunto il parco archeologico insieme ai figli, al fidanzato Akeem Morris e a una trentina di invitati, la cantante si è fatta guidare dal direttore Gabriel Zuchtriegel per una visita notturna degli scavi.

Ad accogliere Madonna, e il corteo di otto van neri con vetri oscurati al seguito, oltre un centinaio di fan provenienti dalla Campania ma anche da altre parti d’Italia, che attendevano la popstar sin dalle 18. Per loro però nessuna foto né autografi, ma solo tanta delusione nel vedere il loro idolo passare senza fermarsi.

Fonte foto: ANSA

Alcuni tra le centinaia di fan in attesa di Madonna davanti a una delle entrate del parco archeologico di Pompei

La maxi donazione

Per l’occasione Madonna ha sostenuto con una donazione da 250mila euro il progetto “Sogno di volare”, che coinvolge bambini e adolescenti delle comunità locali nelle attività del parco archeologico in un percorso creativo culminante ogni anno in una rappresentazione nel Teatro Grande.

Grazie al suo finanziamento, tramite la sua fondazione “Ray of Light”, la popstar ha sovvenzionato l’iniziativa per la stagione 2024/25, arrivato alla quarta edizione.

“‘Sogno di volare’, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei – ha spiegato il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel – perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un’esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l’arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. Certo, mai avrei immaginato, quando abbiamo iniziato nel 2021 tra mille difficoltà, che saremmo arrivati a questo, ma evidentemente sognare di volare funziona davvero”.

La festa nel parco archeologico

Madonna ha potuto assistere anche all’esibizione del gruppo di bambini e adolescenti che hanno preso parte all’iniziativa dando prova delle loro capacità di fronte a Lady Ciccone.

La visita è finita con la piccola festa esclusiva al Teatro Grande, che tante polemiche aveva suscitato nei giorni precedenti per le voci di una partecipazione di oltre 300 invitati a fronte di un affitto da 30mila euro.

Indiscrezioni smentite dal parco archeologico alla vigilia del tavolo convocato in Prefettura per gestire l’ordine pubblico in vista dell’arrivo della star internazionale.