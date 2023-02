Maddie McCann, 21enne polacca sicura: "Sono io, voglio fare il test del Dna". La famiglia acconsente all'esame

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il caso di Maddie McCann, la bambina inglese di quattro anni scomparsa nel nulla nel maggio 2007 in Algarve, in Portogallo, mentre era in vacanza con la sua famiglia, torna in auge. Le luci dei riflettori tornano ad accendersi sulla vicenda dopo che una 21enne polacca, Julia Wendelt, ha chiesto a gran voce l’esame del Dna alla famiglia McCann, certa del fatto: “Io sono Madeleine“.

Maddie McCann, 21enne pensa di essere la bimba scomparsa

Le parole della giovane polacca sono rimbalzate sui social negli ultimi giorni, con video e foto su Instagram che hanno attirato l’attenzione del web e anche della famiglia McCann. Julia, che ha 21 anni, è infatti certa di essere la bimba scomparsa nel 2007 in Portogallo a Praia da Luz. Alcuni particolari, poi, sembrano poterle dare ragione.

Dalla voglia sulla gamba alla macchiolina nell’occhio destro, il profilo della ragazza sembrerebbe combaciare con quello della piccola inglese scomparsa 16 anni fa. Julia avrebbe sospettato di essere Madeleine dopo alcune allusioni della nonna in quanto, chiedendole qualcosa in più sull’infanzia che non ricordava, la donna non le ha fornito foto della madre incinta.

“Ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di essere Madeleine” ha quindi sottolineato sui social.

La richiesta del test del Dna

Dopo aver visionato tante foto della piccola ed essersi documentata sul caso, Julia Wendelt ha quindi avanzato una proposta ai genitori di Maddie: “Penso di poter essere Madeleine. Ho bisogno del test del Dna”. Attraverso l’esame, infatti, è possibile vedere i geni in comune con i genitori, test che è stato chiesto anche nel complicato caso di Angela Celentano in Italia e dal quale si attende l’esito.

Incredibilmente, col tam tam social e le ricondivisioni degli utenti, Julia è riuscita a raggiungere i McCann che avrebbero dato il loro ok all’esame del Dna. “Anche se dovesse risultare negativo — scrive — scoprirò finalmente chi sono… Voglio sapere la verità“.

Caso Maddie McCann, i dubbi di Julia

Maddie McCann, scomparsa nel maggio 2007 da un residence di Praia da Luz, nell’Algarve in Portogallo, secondo gli investigatori sarebbe stata rapita, stuprata e uccisa dal 43enne tedesco Christian Brueckner, anche se a 16 anni dalla sua scomparsa il corpo non è ancora stato ritrovato. Le parole di Julia, ora, riaprono il caso e l’esito del test del Dna sarà davvero importante.

La giovane, come detto, ha un vuoto di memoria sulla sua infanzia, definita per larghi tratti come traumatica. Chiedono ai genitori dei ricordi da bambina, questi l’hanno sempre portata a desistere dall’argomento. Il fatto che la giovane, poi, abbia 21 anni potrebbe essere un freno all’inchiesta, in quanto oggi Maddie avrebbe 19 anni. Non per Julia, che è sicura che i suoi documenti siano falsi.