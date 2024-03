Madame SiSì morta a Desenzano vicino Brescia: è stata la prima drag queen a celebrare un matrimonio in Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo mesi di malattia, è morta a 63 anni Madame SiSì, storica drag queen e punto di riferimento per la vita notturna di Desenzano del Garda. Carlo Tessari, questo il vero nome dell’artista, era di giorno un imprenditore molto conosciuto, che poi animava le notti anche grazie al suo locale, l’Art Club. È anche stata la prima drag queen a celebrare un matrimonio.

Si è spento nella tarda mattinata di oggi – lunedì 11 marzo – l’imprenditore Carlo Tessari, conosciuto anche con il nome d’arte di Madame SiSì.

Carlo Tessari era malato da mesi di tumore, ed è morto intorno alle 12.30 alla Poliambulanza di Brescia, in seguito a un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Fonte foto: ANSA Un momento del matrimonio celebrato da Madame SiSì, storica drag queen di Desenzano del Garda morta a 63 anni

Con gli abiti di Madame SiSì, Tessari è stato un personaggio molto importante, con quasi quarant’anni di carriera alle spalle e un locale, l’Art Club, diventato un punto di riferimento per il divertimento notturno a Desenzano del Garda.

L’importanza di Madame SiSì

Nel corso della sua lunga carriera, Madame SiSì ha aiutato ad infrangere numerosi tabù verso il mondo delle drag queen, grazie alle sue numerose collaborazioni con diverse celebrità e alle sue apparizioni nei programmi televisivi. Negli anni, ha anche portato avanti alcune campagne contro l’abuso di alcool e droga.

Madame Sisì è stata anche la prima drag queen a celebrare un matrimonio in Italia, nel comune di Lonato (Brescia). Per l’occasione, con la fascia da primo cittadino, Madame SiSì sposò due amici, ricevendo anche gli elogi dall’allora sindaco Mario Biocchio.

“È una persona onesta, che non ha pendenze civili e che ha il diritto di celebrare un matrimonio – aveva detto per l’occasione Biocchio – Lo delego quindi a officiare il rito civile come avrei potuto delegare qualsiasi altro cittadino. Tessari è un altruista, che fa il proprio lavoro e che in più occasioni ha aiutato anche giovani in difficoltà”.

Il record dell’Art Club di Desenzano

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti per Tessari, specialmente dalla sua “famiglia”, quella dell’Art Club. Un locale aperto nel 2016, che vanta anche un record: Madame SiSì è stata la prima drag queen in Europa ad avere un’attività di questo tipo.

Lo stesso personale dell’Art Club, tramite i canali social, ha voluto lasciare il proprio saluto per Madame SiSì: “La tua famiglia Art Club si stringe per questa perdita. Buon viaggio”.

Intanto sui social, con il diffondersi della notizia, fioccano i messaggi di cordoglio verso uno dei cittadini più benvoluti del Bresciano: “Una brava persona che ha sempre coniugato il successo dei suoi locali, con l’impegno gratuito, verso il sociale e i giovani. Ci mancherai”, ha scritto un utente.