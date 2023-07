Madame e Camila Giorgi verso processo su vaccini falsi per avere il green pass Covid con altre 23 persone

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Chiuse le indagini della procura di Vicenza sul caso false vaccinazioni anti Covid che coinvolge a vario titolo 23 persone. L’inchiesta ha ricevuto grande risalto mediatico perché nella lista degli indagati ci sono anche la cantante Madame (al secolo Francesca Calearo) e la tennista Camila Giorgi.

False vaccinazioni: gli indagati sono 23

I 23 indagati hanno ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini. Secondo la procura i due medici coinvolti avrebbero rilasciato certificazioni vaccinali per inoculazioni mai avvenute in realtà.

Gli indagati avranno 20 giorni di tempo per depositare le memorie difensive a loro discolpa.

Le accuse, a vario titolo, sono di falso ideologico, peculato e corruzione.

Tutto ruota attorno a due medici che avrebbe rilasciato le certificazioni fasulle, Daniela Grillone ed Erich Volker Goepel.

La dottoressa Grillone ha spiegato di avere agito in questi termini perché riteneva che gli effetti collaterali del vaccino potessero potenzialmente essere più pericolosi rispetto all’esposizione al Covid-19.

La falsa vaccinazione permetteva di poter ottenere il green pass per recarsi al lavoro.

Il passaparola poi ha spinto diverse persone presso gli studi dei medici coinvolti. E fra le persone in cerca del green pass senza vaccinazione ci sarebbero state anche Madame e Camila Giorgi.

Cosa ha fatto scattare le indagini sui falsi vaccini

Le indagini sono partite quando dai controlli incrociati è emerso che la vaccinazione anti-Covid era stata somministrata a un numero eccessivo di pazienti rispetto a quelli che erano presenti negli elenchi dei medici di base.

La dottoressa Daniela Grillone nella sua deposizione di fronte ai pm ha ammesso di avere finto le vaccinazioni per poi gettare le fiale nel WC.

Fonte foto: IPA Madame (Francesca Calearo) in concerto all’Atlantico a Roma il 26 maggio 2022.

Dopo essere stata convocata dalle autorità Madame ha pubblicato un lungo post su Instagram, poi rimosso, per raccontare la sua posizione:

“Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative“.

“Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini”, ha raccontato Madame.

Poi la cantante ha dichiarato di essersi informata e di avere cambiato idea.

“Stavo dunque prenotando un vaccino a Milano, quando mia madre mi avvisa che l’avrei fatto con lei a Vicenza. Una volta arrivata a Vicenza capisco che la sua posizione non era cambiata, ma non glielo rimprovero”.

“Noto da video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi dicevano i miei erano esattamente le teorie che sostenevano dei personaggi ignoranti in materia medica e chiaramente sopraffatti dalla paura. Al che mi sono spaventata, e ho intuito di aver tenuto le orecchie tappate troppo a lungo”.

Madame: “Vaccinatevi”

Madame infine si è vaccinata: “Proseguo e proseguirò a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri”, ha scritto ai fan.

“Non abbiate paura. Perché la paura blocca la vita”.