Macron annuncia l'invio dei Mirage 2000-5 in Ucraina, la Francia formerà i piloti degli aerei caccia

Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia invierà entro l’anno aerei caccia Mirage 2000-5 all’Ucraina. Al termine delle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normandia che si sono tenute ieri, giovedì 6 giugno, il leader francese ha spiegato che piloti ucraini verranno formati in Francia.

Al momento è escluso l’invio di soldati francesi in Ucraina.

Macron ha spiegato che i caccia arriveranno nei prossimi mesi.

Vogliamo permettere all’Ucraina di proteggere il proprio territorio, il proprio spazio aereo

La sfida, ha proseguito il presidente francese, è formare 4.500 soldati ucraini, equipaggiarli e addestrarli, per difendere il loro territorio.

L’ipotesi di una coalizione con altri partner

Macron non ha specificato il numero di velivoli destinato a Kiev né le tempistiche. Al momento si sa soltanto che il trasferimento dovrebbe avvenire entro l’anno.

Il capo dell’Eliseo ha spiegato ai cronisti di non poter essere ”definitivo sul numero” di caccia inviati, in quanto la Francia ”sta lavorando a una coalizione con altri partner”.

Nei giorni scorsi Kiev ha fatto appello al sostegno degli alleati dopo che la Russia ha schierato nel Mar Nero tre portamissili terra-aria equipaggiate con un massimo di 24 missili Kalibr.

La notte del 19 maggio a Sebastopoli è stata colpita e affondata la nave missilistica Zyklo, l’ultima portaerei di missili da crociera in Crimea.

“Aiutiamo Kiev ma non vogliamo un’escalation”

”La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere ma non vogliamo provocare un’escalation – ha detto ancora il presidente francese – Molto concretamente, noi lanceremo una nuova collaborazione e forniremo i Mirage 2000-5 e ci offriremo di addestrare i piloti, questo è ciò che faremo”.

Macron non considera l’invito ad addestrare i soldati più rapidamente rivolto agli alleati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “un fattore di escalation”.

Quanto invece al possibile invio di soldati francesi, l’eventuale decisione verrà presa “collettivamente”. “Ma perché dovremmo escluderlo?”, ha concluso Macron.