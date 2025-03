Macabra previsione di Cazzullo sulla guerra Ucraina - Russia: "Zelensky può fare una brutta fine con Putin"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giornalista Aldo Cazzullo ha parlato alla trasmissione Piazza Pulita di La 7 del rischio che Vladimir Putin possa tentare di far assassinare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, come avrebbe già fatto in passato con alcuni oppositori politici interni, come Alexey Navalny e Anna Politkovskaja.

Cazzullo su Putin e il possibile assassinio di Zelensky

Aldo Cazzullo, giornalista e vicedirettore del Corriere della Sera, ha parlato alla trasmissione Piazza Pulita di La 7, esprimendo preoccupazione per il futuro del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

“Non mi stupirei che Zelensky facesse una brutta fine, siamo abituati al fatto che Putin elimini anche fisicamente i suoi oppositori. Con un capo di Stato è più difficile ma lo ha fatto con Alexey Navalny, lo ha fatto con Anna Politkovskaja”.

Fonte foto: ANSA Aldo Cazzullo

Cazzullo ha poi criticato duramente anche il comportamento di Donald Trump: “Ha quasi additato Zelensky, perché nella sua logica narcisista lui è quello che non gli ha permesso di incastrare Hunter Biden, e quindi Joe Biden”.

Il commento sui giornalisti all’incontro tra Trump e Zelensky

Aldo Cazzullo è poi tornato sull’incontro, terminato in un litigio, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, commentando i giornalisti che erano presenti e quelli che invece erano assenti.

“Non c’erano Reuters e Associated Press, due delle più importanti agenzie di stampa mondiali, mentre c’era la Tass [l’agenzia di stampa di Stato Russa, ndr], che non si sa come sia riuscita a entrare” ha commentato il giornalista.

“C’erano i giornalisti ammaestrati, che hanno dato una mano a Trump a provocare Zelensky chiedendogli come fosse vestito. Insomma, erano comparse” ha concluso Cazzullo.

Gli omicidi politici di Putin

Navalny e Politkovskaja, entrambi giornalisti attivi nel mostrare la corruzione ai più alti livelli della politica russa, sono considerati le vittime più famose e in vista del regime di Putin. Ma negli anni il presidente russo è stato accusato di aver ordinato più di 15 omicidi di oppositori.

Il politico Sergei Yushenkov nel 2003, il caporedattore dell’edizione russa di Forbes Paul Klebnikov nel 2004, l’ex agente del Kgb Alexander Litvinenko, avvelenato con un tè avvelenato con polonio radioattivo a Londra nel 2006.

Stanislav Markelov, Natalia Estemirova e Anastasia Baburova, collaboratori di Politkovskaja, uccisi nel 2009, Boris Berezovsky, oligarca fuggito dalla Russia dopo essersi opposto ad alcune scelte di Putin, trovato morto nella sua casa di Londra.