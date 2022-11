M5S, presunto nuovo incarico per Taverna e Crimi: ipotesi collaboratori parlamentari. Quanto guadagnerebbero

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

A causa della regola del doppio mandato sono numerosi i pentastellati eletti nella 18esima legislatura rimasti fuori dalle liste delle elezioni del 25 settembre. Per loro non c’è più spazio in Parlamento. Ma tra i big esclusi, secondo le indiscrezioni, ci potrebbero essere delle clamorose eccezioni. Gli anti-casta per antonomasia Paola Taverna e Vito Crimi sarebbero i principali indiziati per ottenere un nuovo posto di lavoro tra Montecitorio e Palazzo Madama.

Il nuovo ruolo di Crimi e Taverna

Non è un segreto che i due volti storici del Movimento 5 Stelle siano da sempre molto vicini a Giuseppe Conte. E il leader pentastellato non ha mai nascosto durante la passata campagna elettorale l’intenzione di riarruolare qualche “non ricandidabile” per servirsi dell’esperienza maturata negli ultimi anni.

Secondo quanto riferito da ‘la Repubblica’ ora che i capigruppo si sono insediati e i regolamenti interni sono stati varati, è quindi arrivato il momento di pensare al gettone degli esclusi. Secondo il quotidiano Conte avrebbe rassicurato per mesi sia Taverna che Crimi sul fatto di riuscire a convincere Beppe Grillo.

Fonte foto: ANSA Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte

I contratti sarebbero già pronti e stando alle indiscrezioni saranno firmati entro la fine del mese di novembre. La pratica sarebbe già in lavorazione. Ma quale sarebbe il loro nuovo ruolo? Il dibattito sul possibile inquadramento sarebbe andato avanti per settimane all’interno del Movimento: i due pentastellati delle origini dovrebbero diventare collaboratori dei gruppi grillini alla Camera e al Senato.

L’ipotetico stipendio

Se la notizia diffusa da ‘la Repubblica’ dovesse trovare riscontro nelle prossime settimane, Paola Taverna e Vito Crimi continueranno dunque ad accedere a Montecitorio e Palazzo Madama, ma non più da senatori. La prima dovrebbe essere assunta al Senato, il secondo alla Camera.

Lo stipendio sarà quello dei collaboratori parlamentari. In questa veste dovrebbero guadagnare poco meno di 70mila euro l’anno, con una paga mensile netta di 3mila euro.

I big pentastellati esclusi

Tutti gli altri big delle origini rimasti fuori dal Parlamento resteranno almeno al momento senza scranno. E per gli ultimi possibili posti d’onore dovranno pazientare.

Per ‘la Repubblica’ a reclamare qualche poltrona nelle gerarchie del Movimento 5 Stelle potrebbero essere i due ex ministri Danilo Toninelli e Fabiana Dadone, membri del comitato dei probiviri.

Ma anche Laura Bottici, che fa parte del comitato dei garanti nazionali, e l’ex presidente della Camera Roberto Fico. Insomma, i grattacapi per Giuseppe Conte potrebbero non essere finiti: c’è chi parla già di “riciclo”.