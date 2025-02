Lutto per lo chef Carlo Cracco, il papà Bertillo è morto a 97 anni: era apparso in tv assieme al figlio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Grave lutto per Carlo Cracco: lo chef ha perso il padre Bertillo. Ex impiegato delle ferrovie, l’uomo si è spento a 97 anni. Il papà dell’imprenditore era anche apparso al suo fianco in TV, recitando con lui nello spot dell’acqua Panna e partecipando a reality Hell’s Kitchen Italia. Bertillo Cracco lascia quattro figli e la moglie Lidia, di 90 anni.

Lutto per lo chef Carlo Cracco: ha perso il padre

Lo chef Carlo Cracco ha perso il padre: Bertillo Cracco si è spento all’età di 97 anni.

La cerimonia per rendere l’ultimo saluto a Bertillo è prevista per il 26 febbraio alle ore 15, presso la chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo (Vicenza).

Lo chef Carlo Cracco

Il 97enne lascia quattro figli: Nicola, Giovanni, Annalisa e lo chef Carlo. Lascia inoltre la moglie Lidia, di 90 anni.

Chi era Bertillo Cracco

Il padre dello chef era ben lontano dal mondo della televisione: ha infatti lavorato, per lungo tempo, come operaio nelle ferrovie. Inoltre, come militare, fu carrista.

Bertillo Cracco era molto riservato, ma questo non gli ha impedito di fare alcune apparizioni in TV accanto al figlio.

Infatti, nel 2008 è stato protagonista della pubblicità di acqua Panna insieme allo chef Cracco.

Successivamente, nel 2014, ha affiancato l’imprenditore durante una puntata del reality game di cucina Hell’s Kitchen Italia.

L’aneddoto sul broccolo fiolaro

In occasione della scomparsa di Bertillo Cracco, il quotidiano online La Basilicata ha condiviso un aneddoto.

Il giornalista Antonio Di Lorenzo ha raccontato che Bertillo ha aiutato lo chef Carlo Cracco a promuovere nel nostro Paese il broccolo fiolaro.

Un ingrediente spesso sottovalutato, ma molto utilizzato dallo chef nei suoi piatti, proprio grazie al padre.

Sembra infatti che Bertillo si occupasse personalmente di rifornire il ristorante del figlio di broccolo fiolaro.

Questo dettaglio fu peraltro confermato, durante alcune interviste, dallo stesso chef. Cracco ha infatti raccontato come il padre portasse personalmente questo prodotto, che rientra nell’elenco dei prodotti tipici veneti, a Milano.