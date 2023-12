Lutto per la criminologa Roberta Bruzzone: ha annunciato la morte del padre su Instagram, "Grazie di tutto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

È morto il padre di Roberta Bruzzone. La criminologa ha detto addio al genitore postando un breve e commosso messaggio su Instagram, a corredo di una recente foto che li immortala attovagliati insieme in un ristorante.

Morto il padre della criminologa Bruzzone

“Ciao Pa… grazie di tutto…“; in poche ore il post della nota criminologa ha totalizzato oltre 23mila like e 5mila messaggi, tutti di affetto e vicinanza.

Della vita privata di Roberta Bruzzone si sa assai poco. Suo padre era un poliziotto e da lui ha ereditato la passione per le indagini e la giustizia.

Quando Roberta Bruzzone si commosse in diretta

Solo in un’occasione la criminologa si aprì parlando del papà. Era l’aprile del 2022 e la Bruzzone era ospite negli studi di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai 1.

Dopo che l’ospite ebbe terminato di parlare del suo lavoro, la conduttrice mandò in onda un videomessaggio dei suoi genitori.

“Ti voglio bene e ti seguo sempre”, le disse il papà.

“Sono molto orgogliosa di te, vai avanti così. Da piccola sei sempre stata una bimba furba, intelligente, vivace. Non ti scappava niente, eri intraprendente, capivi tutto al volo e volevi sempre sapere la verità”, aggiunse la mamma.

Bruzzone venne colta di sorpresa e si commosse, in particolare per le parole del padre.

Roberta Bruzzone e suo padre

“Lui è come me, non facilissimo da gestire“, spiegò la criminologa alla conduttrice.

“Faceva parte della polizia provinciale, si occupava di contrasto al bracconaggio. Lui mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a tenere testa alle situazioni peggiori perché con lui era un duello continuo“.

“È stato il mio alter ego, siamo entrati spesso in contrasto. Però quel contrasto che ti aiuta a capire chi sei”.

“Non era molto permissivo, ma mi ha insegnato a stare al mondo. Glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene e quindi siamo uno a uno. Lui non è una persona molto espansiva”, aggiunse.