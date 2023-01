Lupo Lucio è morto? Fake news circola sul web: come sta l'attore Guido Ruffa e il precedente su Tonio Cartonio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nelle ultime ore circola sul web la notizia della morte di Guido Ruffa, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Lupo Lucio nel programma televisivo per bambini “La Melevisione”. Trattasi di una fake news, con l’attore 67enne che sta bene.

Fake news su Lupo Lucio, chi è Guido Ruffa

Attore di cinema, televisione e teatro molto apprezzato, Guido Ruffa non ha ancora commentato le notizie false sulla sua morte. Non si tratta del primo caso di “morte fake” annunciata sui social, con i protagonisti che spesso danno libero sfogo alla notizia con una risata e qualche parola di scongiuro. Ma chi è Guido Ruffa?

Torinese classe 1956, che nella giornata di lunedì 16 gennaio 2023 ha festeggiato i suoi 67 anni, Ruffa si è formato con Augusto Bodal, ha studiato musica e ritmo con Karl Potter e commedia dell’arte e le sue maschere con Sagel.

Dopo le prime esperienze in teatro, Ruffa si è riscoperto versatile in tanti ruoli: da produttore a regista, passando anche per cabarettista, organizzatore di eventi e di manifestazioni e speaker radiofonico. Ma è dal 1999 che entra con decisione nella vita degli italiani, i più piccoli, con Lupo Lucio ne “La Melevisione”. Il ruolo del lupo solitario del Fantabosco, assillato da una fame che non trova mai soddisfazione, è ricoperto fino al 2015, anno in cui ha anche prestato la voce a vari personaggi di “È domenica papà”.

Ha partecipato tra il 2000 e il 2007 a vari eventi di direzione di doppiaggio e varie fiction come R.I.S. – Delitti imperfetti e Il furto della Gioconda. Ha condotto qualche programma radiofonico nel 1995 nel 2003, e uno in particolare su una radio locale che conduce dal 2009. A oggi recita in molte produzioni teatrali. In teatro ha lavorato, tra gli altri, al fianco di Ugo Gregoretti, Arnoldo Foà e Lindsay Kemp.

La precedente fake su Tonio Cartonio

Quella di Lupo Lucio e Guido Ruffa è di certo l’ultima delle fake news che riguarda il mondo de “La Melevisione”. Per saperne di più basta chiedere a Danilo Bertazzi, in arte Tonio Cartonio, che al termine della sua partecipazione nel programma andato per anni in onda su Rai3 era stato dato per morto.

Bertazzi, oggi 62enne, fu oggetto di una notizia bufala che lo vedeva morto per overdose. Nonostante le varie denunce non è mai stato possibile risalire all’inventore della fake news.