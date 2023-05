Lukashenko vede Putin e subito dopo viene ricoverato d'urgenza in condizioni critiche: voci di avvelenamento

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko sarebbe stato ricoverato in una clinica di Mosca dopo aver incontrato a porte chiuse il suo omologo russo, Vladimir Putin.

Valery Tsepkalo: “Lukashenko rimane sotto osservazione”

La notizia è stata data da Valery Tsepkalo, oppositore del dittatore della Bielorussia e candidato alla presidenza del Paese nonché ex ambasciatore negli Stati Uniti. Trattasi del marito di Veronika Tsepkalo, una delle tre donne candidate contro Lukashenko nella tornata elettorale dell’agosto 2020.

“Attualmente rimane sotto osservazione”, scrive in un lungo post Valery Tsepkalo. “I maggiori specialisti sono stati mobilitati per occuparsi delle sue condizioni critiche. È stato sottoposto a procedure mediche che prevedono la purificazione del sangue”.

Fonte foto: ANSA

“Per via delle sue condizioni – ha proseguito Tsepkalo -, Lukashenko non può essere trasportato in un altro Paese. Gli sforzi messi in campo per salvare il dittatore bielorusso mirano a dissipare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino nel suo avvelenamento. Indipendentemente dal fatto che si riprenda o meno, i medici mettono in guardia sulla possibilità di ricadute”.

L’ultima apparizione del leader bielorusso

Le ultime foto di Lukashenko in pubblico sono datate al 25 maggio scorso, quando apparve al Supreme Eurasian Economic Council, il maggiore organo sovranazionale dell’Unione economica eurasiatica, in programma al Cremlino.

Le voci sulla salute di Lukashenko

Nelle scorse settimane si è parlato molto delle condizioni di salute del leader bielorusso. Si sono rincorse voci su una presunta malattia di Lukashenko. Voci dettate dall’assenza del dittatore all’annuale cerimonia della bandiera a Minsk, dove si è fatto sostituire dal primo ministro Roman Golovchenko, che ha letto un suo messaggio.

Anche il Financial Times ha scritto in tempi non sospetti di un ricovero in ospedale. Ricovero che sarebbe avvenuto il 13 maggio, secondo fonti dell’opposizione. Tali notizie non sono mai state confermate ufficialmente.

Le indiscrezioni hanno parlato di un virus. Altri hanno scritto che il leader sarebbe stato colpito da una miocardite. Già a Mosca, il 9 maggio, in occasione della parata militare per la Giornata della Vittoria, era sembrato traballante e non al meglio. La leader dell’opposizione Svetlana Thikanovskaja aveva commentato così su Twitter: “Stiamo pronti a tornare alla democrazia”.