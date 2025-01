Luisa Morgantini e Roberto Bongiorni arrestati e rilasciati a Hebron, ex deputata e giornalista fermati da Idf

L’ex eurodeputata di Rifondazione Comunista Luisa Morgantini e il giornalista Roberto Bongiorni del Sole 24 Ore sono stati arrestati a Kiriat Arba, una delle colonie israeliane nei pressi di Hebron, nei territori occupati in Cisgiordania, e rilasciati dopo diverse ore e lunghi interrogatori. Con loro, anche due palestinesi.

L’arresto di Luisa Morgantini e Roberto Bongiorni

Bongiorni doveva realizzare un servizio in zona ed era stato accompagnato da Morgantini, storica pacifista e rappresentante di Assopace Palestina. Sono stati fermati dall’Idf (Israel defense forces) con l’accusa di avere invaso una zona militare israeliana.

I due hanno raccontato di essere in buona fede, non avendo trovato alcuna segnalazione che indicasse il divieto di ingresso. Subito dopo gli sono stati sequestrati pc e cellulari, sono stati caricati su un furgone e portati nella base israeliana.

Fonte foto: ANSA

Luisa Morgantini

Sarebbero stati gli stessi Morgantini e Bongiorni a comunicare di essere stati fermati. La notizia è arrivata al consolato italiano per poi venire trasmessa alla Farnesina.

I territori raggiunti da Morgantini e Bongiorni sono una delle roccaforti dell’estrema destra israeliana. Da qui proveniva Baruch Goldstein, autore del massacro di Hebron del 25 febbraio 1994 che causò la morte di 29 musulmani palestinesi riuniti in preghiera.

Chi è Luisa Morgantini

Luisa Morgantini è figlia di partigiani ed ex vicepresidente del Parlamento europeo con l’incarico delle politiche europee per l’Africa e per i diritti umani.

Fu inoltre tra le fondatrici della rete internazionale delle Donne in nero contro la guerra e la violenza e dell’associazione Assopace Palestina, fra le altre cose. Per il suo impegno, venne candidata al premio Nobel per la pace.

Gli appelli per il rilascio

Subito dopo la diffusione della notizia, appelli per il rilascio immediato sono giunti da M5S, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista ed Europa Verde.

Appelli sono arrivati anche dalla Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana). “Come già scritto all’ambasciatore israeliano a Roma, Israele non può e non deve considerare i giornalisti come obiettivi e limitare il diritto di cronaca. Atteggiamento che non è proprio di uno Stato democratico”, ha dichiarato la segretaria generale Alessandra Costante.

“La Fnsi – ha aggiunto Costante – auspica che il rilascio di Bongiorni e Morgantini avvenga effettivamente a breve, come è stato riportato”.