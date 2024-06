Luis Sal vince contro Fedez e ottiene tutte le quote di Muschio Selvaggio: la reazione del rapper

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

The end, è finita la partita giudiziaria tra Luis Sal e Fedez per il controllo del podcast Muschio Selvaggio. Ha vinto lo youtuber che si è preso tutte le quote dell’ex socio. Dunque ora il podcast passa totalmente e definitivamente nelle mani di Sal.

Muschio Selvaggio interamente a Lusi Sal, rigettato il ricorso di Fedez

Fedez aveva tentato di vincere il contenzioso presentando un ricorso, tramite la sua società (la Doom), contro la società di Luis Sal. Tale ricorso è però stato rigettato dal Tribunale di Milano.

Già lo scorso febbraio si era capito che il piano del rapper per riappropriarsi di Muschio Selvaggio avrebbe potuto non andare in porto.

Il giudice aveva deciso per il congelamento delle quote di Fedez. Una dinamica che aveva permesso a Sal di tornare alla conduzione del podcast. Fu allora che Fedez fece ricorso. Nulla da fare: rigettato.

La carta vincente di Luis Sal

La carta vincente di Luis Sal è stata l’applicazione della clausola della cosiddetta roulette russa prevista nello statuto che lo stesso youtuber e il cantante avevano strutturato all’apertura della società.

Il commento di Fedez

Fedez ha commentato la fine del contenzioso giudiziario tramite i suoi profili social.

“Nelle scorse settimane – ha scritto il rapper in una storia su Instagram -, insieme a Mr. Marra abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio selvaggio”.

“Dopo mesi di lavoro – ha aggiunto l’ex marito di Chiara Ferragni – in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione”.

Per questo motivo e altri – ha concluso Fedez – è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio”