Luis Sal sostituisce Fedez con Homyatol a Muschio Selvaggio: quando riparte il podcast e chi è Andrea Hakimi

Muschio Selvaggio passa ufficialmente nelle mani di Luis Sal. Come annunciato dallo stesso Fedez dopo la sua ultima puntata del podcast della discordia, in attesa che la battaglia legale tra il rapper e lo youtuber faccia il suo corso, l’era della conduzione di Sal può avere inizio. Secondo le indiscrezioni rivelate dal sito “DavideMaggio.it”, le nuove registrazioni dovrebbero partire da mercoledì e a fianco del 26enne bolognese ci sarà uno dei gamer più conosciuti in Italia, Homyatol, al secolo Andrea Hakimi.

L’ultima puntata di Fedez

“Puntata molto divertente ma ‘Muschio Selvaggio’ finisce qui. Cioè no, non so se finisce qui, ma passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c*******. Addio amici” è stato questo l’annuncio social con cui Fedez si è congedato dal podcast che ha fatto nascere insieme a Luis Sal nel 2019.

Salvo poi correggersi: “È arrivata una lettera dai legali di Luis Sal – ha affermato il rapper -, devo autosmentirmi, non è che lasciamo tutto a Luis, noi aspettiamo che la magistratura si pronunci. Io voglio molto bene alla magistratura. E ci credo. Aspettiamo. Vediamo cosa dirà la legge”.

La battaglia con Luis Sal su Muschio Selvaggio

Sal ritornerà a condurre il format che ha contribuito a creare a distanza di quasi un anno dall’ultima apparizione, caratterizzato dagli stracci volati tra lui e Fedez. Dopo alcune puntate senza lo youtuber, il rapper aveva pubblicato un video dal titolo “Che fine ha fatto Luis” nel quale sosteneva, in seguito a un’accesa discussione tra i due, di essere stato lasciato solo nella gestione della società Muschio Selvaggio s.r.l., fondata soltanto qualche settimana prima.

Sal aveva ribattuto con un video diventato virale in poco tempo (famoso per la frase ormai tormentone “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”) nel quale comunicava che si sarebbe difeso dalle richieste di danni avanzate dai legali di Fedez.

Grazie all’applicazione della particolare clausola della roulette russa, Sal è riuscito a ottenere il controllo della società che detiene i diritti di Muschio Selvaggio che è dunque passato nelle sue mani, almeno per ora.

Chi è Homyatol, al secolo Andrea Hakimi

Stando alle voci circolate finora, lo youtuber condurrà il podcast insieme al gamer Homyatol, al secolo Andrea Hakimi: classe 1993, è tra gli streamer più famosi del web, con oltre 800 mila follower su Twitch, dove è attivo dal 2018, e oltre 570 mila iscritti al suo canale YouTube.

Homyatol è tra i primi gamer ad aver raggiunto la notorietà su Youtube Italia ed è conosciuto soprattutto per i suoi video divertenti e il gaming. Ha già collaborato con Luis Sal a un’iniziativa per una nota marca di caffè e nelle sue live ospita spesso youtuber e streamer come Koreshi e Fabio Rovazzi e lo stesso Luis.