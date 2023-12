Luigi Cherubini della Roma e il meme shock su Giulia Cecchettin, la difesa su Instagram: "Profilo hackerato"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il calciatore della Roma Primavera Luigi Cherubini è finito al centro di una polemica social per un meme shock su Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa l’11 novembre del 2023.

Luigi Cherubini e il meme shock su Giulia Cecchettin

Dal profilo di Luigi Cherubini su ‘Threads’, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, è apparso un commento a un meme “prima/dopo” che raffigurava Giulia Cecchettin e un sacco dell’immondizia. Nel commento venivano taggati due account, senza altre parole o emoji.

Il commento al meme shock su Giulia Cecchettin non è passato inosservato e in tanti, anche tra i tifosi della Roma, hanno criticato il calciatore auspicando seri provvedimenti da parte della società giallorossa.

Fonte foto: Getty Images

Luigi Cherubini è un calciatore della Roma Primavera, che ha recentemente debuttato anche in prima squadra.

La posizione della Roma

Come riportato da ‘Il Messaggero’, la Roma, interpellata sulla questione, ha fatto sapere che Luigi Cherubini è stato vittima di hackeraggio e che non riesce più ad accedere ai suoi profili social.

Il post di Luigi Cherubini

Su Instagram, Luigi Cherubini ha poi pubblicato un post per chiarire la sua posizione in merito alla polemica sul meme shock su Giulia Cecchettin: “Purtroppo qualcuno è entrato in possesso del mio account Instagram, violando la mia privacy, contattando le persone che seguo e commentando un post vergognoso che condanno e con il quale non avrei mai potuto interagire. Sono stato costretto ad aprire un nuovo account per dissociarmi da quanto accaduto e mi tutelerò contro questa violazione in tutte le forme possibili”.

Chi è Luigi Cherubini

Luigi Cherubini, classe 2004, è nato a Tivoli ma è cresciuto nel quartiere romano di San Basilio. Dopo gli inizi nella scuola calcio del Guidonia, è approdato alla Roma. Nel 2017 si è svincolato dai giallorossi passando ai rivali cittadini della Lazio. Qui è rimasto solo un anno, prima di far ritorno nelle fila giallorosse.

Di ruolo esterno d’attacco o seconda punta, Luigi Cherubini è tra i principali protagonisti della Roma Primavera.

Il 27 ottobre del 2022 Josè Mourinho lo ha convocato ufficialmente per la prima volta in prima squadra, per la trasferta europea a Helsinki. Poi Cherubini ha preso parte alla tournéè in Giappone durante la pausa della Serie A per lo scorso Mondiale e ha giocato qualche minuto in amichevole.

L’esordio ufficiale in prima squadra è arrivato il 26 ottobre del 2023, contro lo Slavia Praga in Europa League.