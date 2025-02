Lucio Corsi parteciperà all'Eurovision Song Contest dopo la rinuncia di Olly: la conferma della Rai

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. La notizia è arrivata subito dopo la rinuncia di Olly, candidato ideale per il Belpaese all’Esc, che nell’ultima ora ha annunciato sui social la sua scelta. La conferma è arrivata direttamente dalla Rai.

Lucio Corsi all’Eurovision

In pochi minuti l’Italia ha scoperto il nome dell’artista che la rappresenterà all’Eurovision Song Contest. Dopo la rinuncia da parte di Olly, che ha espresso le sue motivazioni sui social, sarà Lucio Corsi a volare per la Svizzera dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Volevo Essere un Duro.

La notizia è arrivata direttamente da una nota Rai ripresa da Ansa e dalla stampa nazionale. Il cantautore maremmano ha accettato e da viale Mazzini si sono complimentati.

Fonte foto: ANSA Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest dopo la rinuncia di Olly

Nel comunicato Rai lo staff non dimentica di “augurare a Olly una lunga e brillante carriera da musicista” e ricorda che “altri italiani potrebbero arrivare dalla selezione internazionale del San Marino Song Contest“.

La manifestazione della Repubblica si terrà l’8 marzo e il 25 febbraio si terrà la conferenza stampa che svelerà se tra i partecipanti vi saranno alcuni big del Festival di Sanremo 2025.

La rinuncia di Olly

Sabato 22 febbraio, nel primo pomeriggio, Olly ha annunciato sui social la sua decisione di non partecipare all’Eurovision Song Contest.

Il cantante di Genova, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, ha spiegato di aver scelto di ascoltare se stesso, pur nella consapevolezza “che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita”.

Rinunciando all’Eurovision, quindi, Olly ha deciso di riabbracciare il suo pubblico con il tour che aveva già programmato prima del Festival della Canzone Italiana.

“Qualcuno dirá che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi”, ha aggiunto l’artista.

Le date dell’Eurovision Song Contest

L’Eurovision Song Contest si terrà a Basilea, in Svizzera, in tre appuntamenti: il 13, il 15 e il 17 maggio in diretta dall’arena St. Jakobshalle.

La manifestazione sarà condotta da Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker. Saranno 37 i Paesi che parteciperanno alla gara. Le giornate del 13 e del 15 saranno le semifinali che verranno trasmesse su Rai 2, mentre la finalissima del 17 maggio – durante la quale si esibirà anche Corsi – verrà trasmessa su Rai 1, Rai Play e Rai Radio2.