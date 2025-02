Lucio Corsi all'Eurovision 2025 col tifo di Damiano David, il messaggio del cantante dopo la rinuncia di Olly

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo la rinuncia da parte di Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, sarà il cantautore Lucio Corsi a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025, manifestazione che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Dopo la conferma da parte dello stesso Corsi, in molti hanno espresso la loro gioia per la sua partecipazione, tra i quali Damiano David, cantante dei Maneskin.

Lucio Corsi all’Eurovision 2025

“Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

Con questo messaggio Lucio Corsi, cantautore classe 1993 secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, ha annunciato la sua partecipazione all’Eurovision 2025.

Fonte foto: ANSA Lucio Corsi con il premio della critica “Mia Martini” del Festival di Sanremo: il cantautore parteciperà all’Eurovision 2025 al posto di Olly

La scelta è arrivata in seguito alla rinuncia di Olly, cantante che ha vinto il Festival, ma che ha preferito fare un passo indietro anche di fronte ad alcune polemiche che lo hanno riguardato negli ultimi giorni. La notizia della partecipazione di Corsi è stata generalmente molto ben accolta dal pubblico.

Il messaggio di Damiano David

Tra i personaggi e i musicisti che hanno pubblicamente fatto i complimenti e gli auguri a Lucio Corsi c’è anche Damiano David, cantante dei Maneskin che è anche stato ospite a Sanremo 2025, nel corso della seconda serata del Festival.

“Artisti, stampa, pubblico, tutti uniti per supportare Lucio Corsi” ha scritto il 26enne cantante Roma in un post pubblicato su X, nel quale ha ripreso la notizia condivisa proprio da Lucio Corsi sul suo profilo social.

I Maneskin sono stati la prima band italiana a trionfare all’Eurovision, nel 2021 con “Zitti e buoni”, e in generale sono stati i terzi italiani a conquistare l’Eurovision Song Contest, dopo Toto Cutugno nel 1990 e Gigliola Cinquetti nel 1964.

La rinuncia di Olly

La partecipazione di Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo con il brano “Volevo Essere un Duro”, sarà possibile a seguito della rinuncia del primo classificato, Olly.

Il cantante genovese, vincitore del Festival con “Balorda Nostalgia”, ha difatti deciso di fare un passo indietro, comunicando la sua decisione via social: “Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie”.

Olly ha quindi deciso di dare la priorità agli show dal vivo e al rapporto con i suoi fans, anche se secondo alcune voci tra le motivazioni della rinuncia potrebbero esserci anche alcune polemiche legate a delle accuse di omofobia nei confronti del cantante. Olly ha però già chiarito la sua posizione in merito, scusandosi per le sue dichiarazioni di gioventù.