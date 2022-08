Luciano Pavarotti nella Walk of Fame, stella a Hollywood e video per i fan: il mondo celebra il tenore

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Luciano Pavarotti avrà una stella nella Hollywood Walk of Fame, il marciapiede (in realtà sono due) delle stelle nel quartiere di Los Angeles famoso per gli studi cinematografici e le celebrità.

Dove si trova la stella di Luciano Pavarotti sulla Hollywood Walk of Fame

L’immenso tenore entra così ufficialmente nel firmamento delle star internazionali dopo 15 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2007.

La stella dell’artista italiano più noto al mondo si trova al numero 7065 della Hollywood Boulevard.

Luciano Pavarotti rivive a Hollywood con i video delle sue esibizioni

Durante l’evento di inaugurazione della piastrella celebrativa sono stati mostrati due video per riascoltare la voce di Luciano Pavarotti.

Il primo con il Requiem di Verdi cantato insieme all’Orchestra Sinfonica di Roma. Il secondo con il recital che il cantante fece alla Scala con il pianista Leone Magiera.

Le registrazioni sono state proiettate all’Aero Theater e saranno replicate al Warner Grand Theatre di San Pedro nella giornata di giovedì.

Cristina Pavarotti, la figlia di Lucina Pavarotti, sulla Walk of Fame.

Le toccanti parole della figlia di Luciano Pavarotti sulla Walk of Fame

Cristina Pavarotti, figlia di Luciano Pavarotti, è salita sul palco allestito sulla Hollywood Boulevard per ringraziare il pubblico accorso a salutare ancora una volta la grande stella dell’opera.

“Quando sento ricordare mio padre e penso alle cose realizzate e alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo un senso di vertigine”, ha dichiarato, come riporta Agi.

Ricordando di quando in camerino “stanco e affamato, e a volte ancora con il costume di scena” rimaneva per ore insieme ai fan, per firmare autografi e chiacchierare con loro.

Quando veniva accolto con freddezza, ha raccontato la figlia, Luciano Pavarotti accettava “la sfida” e iniziava a “condurre il pubblico” in un viaggio in musica, “come in un rituale di corteggiamento“.

Tanti ancora gli episodi dell’artista e dell’uomo raccontati da Cristina Pavarotti, che con commozione ha salutato il padre, la sua generosità e il suo talento senza limiti.

Innumerevoli le volte in cui con “le tante sfumature del suo canto, per una frase struggente, con un pianissimo o un acuto squillante, mi ha acciuffata al volo e mi ha portata in alto”.