Addio di Luciano Benetton al marchio di famiglia, buco da 100 milioni: "Una vergogna, sono stato tradito"

Benetton è in crisi, di nuovo. Questa volta la situazione è complicata da un buco potenziale da 100 milioni di euro come ha reso noto il fondatore Luciano Benetton che ha annunciato l’addio all’azienda di famiglia.

Buco da 100 milioni in Benetton

Luciano Benetton aveva lasciato dal 2012 ogni ruolo operativo in azienda per dedicarsi a progetti personali. A breve arriverà l’addio definitivo e sofferto al brand fondato 60 anni fa.

Il fondatore, in quel momento, svolgeva unicamente il ruolo di tutor al fine di portare ad autonomia manageriale la società. Le decisioni strategiche, invece, erano prese da altri.

Mi sono fidato e ho sbagliato. Sono stato tradito nel vero senso della parola. Qualche mese fa ho capito che c’era qualche cosa che non andava. Che la fotografia del gruppo che ci ripetevano nei consigli di amministrazione i vertici manageriali non era reale.

E ancora:

In uno dei consigli dei mesi successivi, scoppia la bomba, di questo si tratta.

Queste le parole sofferte pronunciate da Luciano Benetton raggiunto dal Corriere della Sera. E in uno dei consigli successivi è stato presentato il drammatico buco di bilancio:

Saremo attorno ai 100 milioni. Comunque tutto quello che è emerso e sta emergendo da settembre 2023 è una vergogna.

Luciano Benetton lascia l’azienda

Nei prossimi mesi verrà fatto il piano per il futuro, spiega Benetton, non nascondendo l’amarezza:

Abbiamo perso quattro anni e questo rende tutto più difficile non avendo la bacchetta magica. Purtroppo ci saranno sacrifici da fare. Quello che posso dire è che sarà messo il massimo impegno per ritrovare l’energia dei tempi migliori e dare nuova linfa a questo brand che rappresenta così tanto per la nostra famiglia e che porta il nostro nome.

Rischi imprenditoriali solo sulla famiglia

Benetton è stata ritirata per tempo dalla Borsa, dunque i rischi imprenditoriali sono ricaduti tutti in capo alla famiglia. Il brand Benetton conta 5.000 negozi di abbigliamento sparsi per il mondo. Il fondatore spiegherà presto nei dettagli quanto avvenuto:

Ma ancora una volta per la mia storia, per quello che significa la società, per i dipendenti, le famiglie, i tanti che entrano fiduciosi nei negozi dalla Moldavia a Parigi da Nuova Delhi a Los Angeles, prima di lasciare il gruppo intendo spiegare con la trasparenza che mi caratterizza cosa è successo senza per questo sottrarmi alle mie responsabilità.