Luciana Littizzetto assente a "Che tempo che fa" perché ricoverata per una pancreatite acuta: il collegamento

Luciana Littizzetto è stata ricoverata in ospedale per una pancreatite acuta. In collegamento con Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sul Nove, ha raccontato di aver avvertito forti dolori, inizialmente scambiati per un’influenza, e di essersi precipitata al pronto soccorso. Dopo aver ringraziato i medici e lodato la sanità pubblica, ha rassicurato sulla sua situazione, diventata non più preoccupante.

Luciana Littizzetto in ospedale

“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale”. Così ha esordito domenica 9 febbraio Luciana Littizzetto, spiegando in collegamento telefonico a “Che tempo che fa” come mai è stata ricoverata in ospedale.

“Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte” ha aggiunto, invitando ad apprezzare la sanità pubblica e a non “buttarla via”.

Come sta Luciana Littizzetto

Littizzetto ha spiegato a Fabio Fazio la sua disavventura nel dettaglio. “Avevo dei grossi dolori ma pensavo a una influenza, invece mi hanno ricoverata. Per fortuna i valori stanno migliorando… io che non sapevo neanche di avere un pancreas”.

Un episodio, a quanto sembra, totalmente indipendente dall’alimentazione, visto che Luciana Littizzetto è una convinta sostenitrice della vita salubre. “Eppure è successa questa cosa” ha ribadito “ma serve anche questo perché aiuta noi sani ad apprezzare di più quello che abbiamo”.

“Non bisogna scherzarci ma le cose stanno migliorando. Ho una forte soglia della resistenza e di sopportazione del dolore” ha aggiunto infine “ma quando si avverte un male che non è il solito, che non abbiamo mai provato, è il momento di farsi vedere”.

Cos’è la pancreatite acuta

La pancreatite acuta è un’infiammazione improvvisa e grave del pancreas, un organo situato dietro lo stomaco, responsabile della produzione di enzimi digestivi e ormoni come l’insulina.

La condizione può causare dolore addominale intenso, nausea, vomito e febbre. Le cause più comuni sono calcoli biliari, consumo eccessivo di alcol, infezioni o lesioni, ma può anche derivare da fattori genetici o medicinali.

La pancreatite acuta può variare da lieve a molto grave e, se non trattata tempestivamente, può portare a complicazioni come insufficienza d’organo o infezioni.

Il trattamento prevede il ricovero ospedaliero, l’assunzione di liquidi per via endovenosa e, in alcuni casi, interventi chirurgici o farmacologici per risolvere la causa sottostante.