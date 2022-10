Luciana Littizzetto e Fabio Fazio si tagliano una ciocca di capelli per le donne in Iran durante la diretta tv

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un gesto simbolico per tenere accesi i riflettori sulle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini. Da una parte la versione che la vede massacrata dalla polizia per aver indossato il velo in pubblico in un modo errato, dall’altra la ricostruzione della polizia stessa, che sostiene che la donna sia morta per malattia. Una discrepanza impressionante, che persiste così come le proteste in tutto il Paese. Così, Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, sul finire della prima puntata della nuova stagione di ‘Che tempo che fa‘, in onda su Rai 3, si sono tagliati una ciocca di capelli – gesto riprodotto da migliaia di donne, famose e non, in tutto il mondo – per mostrare la loro solidarietà alla protesta.

Le parole di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio, nella prima puntata della stagione di ‘Che tempo che fa’, si sono tagliati una ciocca di capelli per mostrare solidarietà nei confronti delle proteste attuate dalle donne in Iran.

Ecco cosa ha detto la Littizzetto: “Allora, volevo chiudere seriamente con un pensiero a tutte le donne in questo momento in Iran, che stanno subendo una repressione pazzesca, violenta, e stanno combattendo per vivere una vita il più normale possibile, come la viviamo noi. E tutto è iniziato, lo sapete tutti, con l’uccisione di Mahsa Amini, che è stata massacrata per non essersi messa bene il velo in pubblico“.

Poi ha aggiunto: “Uno si chiede ‘cosa possiamo fare noi?’: non tantissimo. Però possiamo continuare a far circolare la voce, far tenere accesi i riflettori su questa vicenda, far sentire la nostra solidarietà anche se siamo da un’altra parte”.

“Tante donne, sui social, si stanno tagliando un ciuffo di capelli perché quello è un segnale di lutto, vuol dire ‘io sono dalla stessa parte, soprattutto mostro solidarietà nei vostri confronti’. E anche io volevo fare questo. Però volevo chiederlo anche a Fabio (Fazio, ndr) di farlo”, ha precisato.

La risposta di Fabio Fazio

Fabio Fazio non si è tirato indietro e ha accettato l’invito di Luciana Littizzetto: “Certo, con piacere. Ciascuno può dare quel che può“.

Dopodiché, prima di usare le forbici, la Littizzetto ha concluso: “Perché il problema non è solo un problema femminile. Il problema delle donne è anche degli uomini“.

Infine, ha tagliato prima una sua ciocca di capelli e poi ha fatto lo stesso con il conduttore, tra gli applausi del pubblico.

Le proteste in Iran

Nel frattempo, continuano le proteste in Iran, innescate dalla morte della 22enne di origini curde, morta il 16 settembre.

Alcuni filmati diffusi in rete mostrano dimostrazioni anti-governative e scontri con le forze di sicurezza nella capitale Teheran, nella città curda di Sanandaj, a Mahabad, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale, e a Zanjan.

Nella costa meridionale dell’Iran, a Bandar Abbas, un dimostrante si è fatto riprendere mentre ha dato fuoco a un ritratto di Qassem Soleimani, il comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran), ucciso a Baghdad il 3 gennaio 2020 da un drone statunitense.

L’emittente televisiva panaraba ‘Al Arabiya’ ha parlato di una situazione “sempre più tesa”.