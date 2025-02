Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni sul caso Almasri: "Liberato un assassino, un torturatore"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio, la comica Luciana Littizzetto ha letto una letterina contro la premier Giorgia Meloni, riguardante il video sulle indagini sul suo conto e il caso Almasri: “Liberato per la sicurezza nazionale, io sapevo che bisognava arrestarli i criminali”.

Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni

“Cara er Meloni, Premiato premier, Sfondatrice di tetti di cristallo, Viaggiatrice indefessa su Meloplano e amica di tutti, da Musk a Milei, da Bin Salman a Santanché (per ora)”. Inizia così la letterina di Luciana Littizzetto, dedicata alla premier Giorgia Meloni.

La comica ha letto la sua classica letterina nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio che va in onda su Nove.

“So che questa settimana ne hai già ricevuta una di letterina, quindi vengo da te in pace” ha detto la comica, prima di entrare però nel vivo degli argomenti e dell’attacco alla premier.

L’avviso di garanzia

“intanto non hai ricevuto un avviso di garanzia, ma una comunicazione di iscrizione al registro degli indagati” ha detto la Littizzetto, entrando così nel merito della questione: il caso Almasri.

“Un atto dovuto” ha detto la comica, aggiungendo che “nella tradizione dei premier italiani una indagine non si è mai negata a nessuno […] quindi tranquillizzati, la magistratura non è contro di te: queste sono le regole”.

“Abbi pazienza – chiede quindi la comica direttamente alla Meloni – ma tu pensavi che liberare uno come Almasri, un libico torturatore, un assassino, uno contro cui pendeva un mandato d’arresto per crimini contro l’umanità potesse passare inosservato?”.

Il caso Almasri

La comica aggiunge poi: “Se tu adesso fossi all’opposizione te ne staresti zitta? No, non credo”, prima di continuare nella lettura, evidenziando quelle che a suo dire sono le ipocrisie del Governo, pronto a chiedere le dimissioni dei suoi avversari politici, ma non altrettanto pronto a farlo con i propri membri.

Luciana Littizzetto sottolinea poi che Almasri è stato “liberato per questioni di sicurezza nazionale, io sapevo che per la sicurezza dovremmo arrestarli i criminali, non liberarli”.

E su questo punto, non risparmia l’ennesima frecciata al Governo: “Lo avessi almeno mandato in Albania, già che ci abbiamo speso tutti quei soldi”.