Lucia Annunziata si scaglia contro Giorgia Meloni, l'attacco alla premier: "Truman Show con effetti speciali"

“Sono stata spinta, ma la scelta finale è stata mia perché non intendevo essere cacciata”. Lo ha detto Lucia Annunziata, ospite al programma Piazzapulita (La7) nella serata di giovedì 30 maggio, a proposito del suo addio alla Rai un anno fa. L’ex conduttrice di In mezz’ora, ora candidata indipendente con il Pd alle prossime elezioni europee, ha criticato Giorgia Meloni, parlando delle pressioni politiche che l’avrebbero spinta ad abbandonare la tv di Stato.

Lucia Annunziata contro Giorgia Meloni a Piazzapulita

“La Meloni ha continuato a dire una cosa che nessun giornalista con un minimo di dignità può accettare“, ha raccontato Annunziata nel faccia a faccia con il conduttore Corrado Formigli.

“Cominciò a dire in varie circostanze che io non ero una giornalista – ha proseguito -, ma solo una persona che lavorava perché aveva una tessera in tasca e che non avevo a che fare con la meritocrazia”.

Fonte foto: ANSA Lucia Annunziata all’evento “La Repubblica delle Idee” a Napoli

“Se il tuo editore lo ripete in pubblico e in privato e nel frattempo comincia a cambiare il direttore del Tg1 e comincia a fare pressioni, tu che dici? ‘Rimango qui per vedere se veramente mi caccia?’ La Meloni era il mio editore secondo legge”.

La giornalista ha quindi domandato a Formigli cosa avrebbe fatto al suo posto, con la presidente del Consiglio che insinuava presunte raccomandazioni: “Lo avresti accettato? La mia libertà non è essere messa sotto tiro ed insultata. La mia libertà è andarmene è denunciare il mio dissenso col mio editore”.

Il commento sullo scontro con Vincenzo De Luca

Annunziata ha detto la sua anche in merito allo scontro che ha visto coinvolti Meloni e il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sottolineando come il siparietto di Caivano abbia conquistato per intero la scena e abbia distratto tutti da altri argomenti.

“Ogni mattina uno si alza e lei se ne è inventata un’altra – ha spiegato la giornalista -. Forse non dovremmo più parlare di Giorgia. Non possiamo diventare cittadini del Festival di Giorgia. Sta facendo il The Truman Show. Da quanto tempo non la vediamo effettivamente al lavoro?“.

Chi è Lucia Annunziata

Lucia Annunziata è nata a a Sarno, in provincia di Salerno. Giornalista professionista dal 1976, è stata corrispondente all’estero prima per Repubblica, poi per il Corriere della Sera (dal 1981 al 1993).

La sua carriera in tv inizia nel 1995 con il programma Linea tre, prima di diventare direttrice del Tg3 dal 1996 al 1998 e Presidente della Rai nel 2003. Dal 2005 conduce il programma d’informazione politica In mezz’ora in più (Rai3) e dal 2012 al 2020 svolge il ruolo di direttrice di Huffington Post Italia.

Nell’aprile del 2024 la segretaria del Pd Elly Schlein annuncia la candidatura di Annunziata alle elezioni europee, come capolista nella circoscrizione meridionale.