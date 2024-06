Lucia Annunziata replica a Giorgia Meloni: "Mi ha insultata, Rai 3 è stata colpita e distrutta"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Lucia Annunziata risponde alle parole di Giorgia Meloni: “Non sono stata censurata, sono stata insultata“. La giornalista, capolista per il Partito democratico alle elezioni Europee nella circoscrizione Sud, replica così alle parole della premier, che aveva affermato come Annunziata non se ne fosse andata per censura, ma “per candidarsi alle elezioni”. Poi l’attacco sulla Rai: “Rai 3 è stata distrutta, ha perso il 20%”.

Lucia Annunziata replica a Giorgia Meloni: “Mi ha insultata”

Lucia Annunziata replica a Giorgia Meloni ricordando di essere stata “insultata”, intervenendo dopo le dichiarazioni della premier secondo cui la prima non avrebbe lasciato la tv di Stato per censura, ma “per candidarsi alle elezioni con il Partito democratico”.

La giornalista, capolista nella circoscrizione Sud per il Pd alle prossime elezioni Europee, ospite di Giovanni Floris a diMartedì, su La7, ha detto di trovare “simpatico” che Meloni “dopo un anno ancora si ricordi di me”.

“Effettivamente non sono stata censurata”, ha evidenziato Annunziata. “Sono stata insultata. La premier e molti uomini del suo partito hanno detto più volte che ero in Rai solo perché avevo la giusta tessera. Ho fatto 53 anni di giornalismo, ho deciso di non starci”.

L’affondo sulla Rai: “Colpita e distrutta”

Annunziata ha poi continuato il suo intervento con l’affondo sulla Rai: “Avevo ragione io, Rai 3 è stata sistematicamente colpita e distrutta“.

La giornalista ha sottolineato come, secondo i dati disponibili, “Rai 3 ha perso il 20% dei suoi ascoltatori”, ribadendo: “Avevo ragione io”.

Tornando sulla sua scelta di candidarsi, ha poi concluso: “Ho ho cambiato idea, sono entrata in politica, lo rifarei. ho sbagliato? Me ne assumo la responsabilità. A me non sembra che cambiare idea sia un peccato grave”.

Le parole di Meloni su Annunziata via dalla Rai

Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete4, lunedì 3 giugno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva parlato dell’addio di Lucia Annunziata dalla Rai.

“La verità era che Lucia Annunziata si stava dimettendo dalla Rai per candidarsi alle elezioni con il Partito Democratico”, aveva affermato Meloni, aggiungendo: “Non mi si dica ‘me ne vado perché il governo mi censura e non mi tollera’. Perché è una menzogna”.

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai nel maggio del 2023, mentre nell’aprile del 2024 la segretaria Pd Elly Schlein ha annunciato la sua candidatura alle Europee.