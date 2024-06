Lucia Annunziata accusa Giorgia Meloni per l'addio alla Rai: "Non le piacevo". Cosa disse la premier su di lei

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Non mi sono dimessa dalla Rai per candidarmi col Pd“. Lucia Annunziata torna a parlare del suo addio alla Rai avvenuto un anno fa. In una recente intervista, la giornalista ed ex conduttrice di In mezz’ora – candidata indipendente con il Pd alle prossime elezioni europee – ha nuovamente accusato la premier Giorgia Meloni, tornando sui motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la tv di Stato.

L’intervista a Lucia Annunziata

“Chi pensa che già allora sapessi cosa avrei fatto quasi un anno più tardi mi attribuisce doti profetiche che non mi pare di avere“, ha dichiarato Annunziata in un’intervista uscita su Repubblica.

“L’obiettivo – prosegue – è quello di trasferirmi a Bruxelles visto che il lavoro europeo è una cosa complicata, a cui dedicare tutto il tempo, non certo facendo avanti e indietro con il trolley”.

Fonte foto: ANSA Lucia Annunziata all’evento “La Repubblica delle Idee”, a Napoli

L’ex conduttrice ha sottolineato che una della ragioni per cui i partiti funzionano è perché al loro interno convivono tante voci: “Il Pd è vivo anche perché ha candidato Tarquinio, Cecilia Strada. Voci vive, plurali. I partiti che si credono uniti perché tutti pensano la stessa cosa esistono solo in Nord Corea e nell’Italia di Meloni”, ha aggiunto.

Le parole sull’addio alla Rai e l’accusa a Giorgia Meloni

Nell’articolo Annunziata è tornata sul suo addio alla Rai, risalente ormai a un anno fa, dopo il cambio di Governo nel settembre 2022 e l’elezione di Meloni a presidente del Consiglio.

“La proposta di Schlein di candidarmi mi è arrivata solo nel marzo scorso – ha spiegato -, di certo non sapevo cosa fare quando un anno prima scelsi di dimettermi dalla Rai. Non ho doti profetiche. Le nomine dei vertici Rai le fa Palazzo Chigi, quindi Meloni era il mio editore“.

La leader di Fratelli d’Italia non ha mai nascosto di non apprezzarla: “Nell’intervista per un libro e in un comizio a Caltanissetta aveva detto che non ero una vera giornalista, e che avevo lavorato solo perché in tasca avevo una tessera di partito, che non è espressione della meritocrazia, valore che intendeva ripotare in Rai”, ha aggiunto.

Chi è Lucia Annunziata

Lucia Annunziata è nata a a Sarno, in provincia di Salerno. Giornalista professionista dal 1976, è stata corrispondente all’estero prima per Repubblica, poi per il Corriere della Sera (dal 1981 al 1993).

La sua carriera in tv inizia nel 1995 con il programma Linea tre, prima di diventare direttrice del Tg3 dal 1996 al 1998 e Presidente della Rai nel 2003. Dal 2005 conduce il programma d’informazione politica In mezz’ora in più (Rai3) e dal 2012 al 2020 svolge il ruolo di direttrice di Huffington Post Italia.

Nell’aprile del 2024 la segretaria del Pd Elly Schlein annuncia la candidatura di Annunziata alle elezioni europee, come capolista nella circoscrizione meridionale.