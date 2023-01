Lucca, due autobus scolastici vanno in fiamme: nessun ferito, mezzi completamente distrutti. Cos'è successo

Un incendio ha distrutto due autobus scolastici nella mattinata di mercoledì 25 gennaio sulla strada provinciale di Loppia, a Barga, in provincia di Lucca. Fortunatamente, nessuno degli studenti o dei conducenti è rimasto ferito.

Autobus in fiamme

Come riferisce l’agenzia Ansa, secondo quanto spiegato da At, gli autobus coinvolti, mezzi di 17 e 18 anni di anzianità, sono quello della corsa delle 6:45 da Ponte a Moriano per Barga e quello della corsa delle 6:35 da Capannori per Barga.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due autobus ha preso fuoco alle 7:40 circa per causa ancora da accertare. Una volta divampato il rogo, il mezzo si è poi “sfrenato e ha urtato in marcia indietro il secondo” bus” che ha preso fuoco a sua volta”.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Come scrive Il giornale di Barga, ragazzi ed autisti erano a quel punto si erano già messi al sicuro ed hanno atteso l’arrivo dei Vigili del Fuoco giunti con tre squadre da Lucca è Castelnuovo.

Molti studenti hanno proseguito per la scuola a piedi ed alcuni di loro sono stati recuperati anche da alcuni insegnanti giunti dalla scuola.

I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Il timore principale a questo punto è che le fiamme possano attaccare anche il bosco sottostante la strada.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incendio dei due autobus

Disagi per il traffico

Inevitabili, a quel punto, i disagi per il traffico veicolare. La strada di Loppia è rimasta chiusa per due ore con i pompieri al lavoro per evitare che le fiamme si propagassero al bosco che si affaccia sulla carreggiata.

Un terzo bus, spiega sempre At, proveniente da Coreglia e diretto sempre a Barga, giunto nel frattempo ha fatto salire una parte dei viaggiatori degli altri due mezzi per poi raggiungere Barga da un percorso alternativo.